Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Инвесторам разрешат биткоины
Рабочая группа при Госдуме обсуждает закон об инвестициях в криптовалюте
Сейчас такой способ привлечения средств активно используется стартапами по всему миру
- Екатерина Смирнова
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За последний год в мире состоялось свыше 150 ICO на общую сумму более $500 млн
Евгений Разумный / Ведомости
Межведомственная рабочая группа по оценкам рисков оборота криптовалюты при Государственной думе начала обсуждать внесение поправок в гражданское законодательство, которые позволят проводить в России ICO. Об этом рассказала «Ведомостям» профессор МГИМО и руководитель группы Элина Сидоренко. По ее мнению, такие поправки нужно внести после принятия закона о криптовалютах.
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