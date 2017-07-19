ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Инвесторам разрешат биткоины

Рабочая группа при Госдуме обсуждает закон об инвестициях в криптовалюте

Сейчас такой способ привлечения средств активно используется стартапами по всему миру

Межведомственная рабочая группа по оценкам рисков оборота криптовалюты при Государственной думе начала обсуждать внесение поправок в гражданское законодательство, которые позволят проводить в России ICO. Об этом рассказала «Ведомостям» профессор МГИМО и руководитель группы Элина Сидоренко. По ее мнению, такие поправки нужно внести после принятия закона о криптовалютах.

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Комментарии  ()
Гаврилов Ярослав
22:01 18.07.2017
Ох предприимчивые деятели могут здорово поднять на этой теме. Электроденьги шатает по 40% за месяц, можно купить за дорого а потом списать убытки из-за нестабильности курса)
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