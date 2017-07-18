Рынки
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Американские горки для биткоина

Биткоин за месяц подешевел на 40%

Инвестирование в криптовалюты – не для слабых духом, признают аналитики, но такое бывало и раньше

С 11 июня, когда биткоин стоил рекордные $3018, он подешевел на 40% до $1836 (16 июля). Эфириум за месяц подешевел на 60% – с $395 до $155. Криптовалюты спекулятивны, а рынок незрел и неликвиден, говорит биткоин-предприниматель Андреас Антонопулос: в первом полугодии биткоин дорожал слишком быстро. «Инструменты для анализа незрелы, инвесторы незрелы и ожидают быстрого обогащения, а потом теряют деньги, – сказал Антонопулос WSJ, – нужно уметь игнорировать драматический эффект».

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Комментарии  ()
Гаврилов Ярослав
23:48 17.07.2017
Волотиальная валюта исто колебания в районе 10%, если колебания под 40% то простите за французский но это днище спекулятивное, работает разве что для отжима денег у тупоголовиков из интернета.
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