Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Американские горки для биткоина
Биткоин за месяц подешевел на 40%
Инвестирование в криптовалюты – не для слабых духом, признают аналитики, но такое бывало и раньше
- Татьяна Бочкарева
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Биткоин всегда был волатильной валютой
Jeff Chiu / AP
С 11 июня, когда биткоин стоил рекордные $3018, он подешевел на 40% до $1836 (16 июля). Эфириум за месяц подешевел на 60% – с $395 до $155. Криптовалюты спекулятивны, а рынок незрел и неликвиден, говорит биткоин-предприниматель Андреас Антонопулос: в первом полугодии биткоин дорожал слишком быстро. «Инструменты для анализа незрелы, инвесторы незрелы и ожидают быстрого обогащения, а потом теряют деньги, – сказал Антонопулос WSJ, – нужно уметь игнорировать драматический эффект».
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