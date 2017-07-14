В России появились в продаже фермы для майнинга криптовалют

Желающих заработать на добыче криптовалют становится все больше М. Стулов / Ведомости

На российских досках объявлений начали предлагать собранные под ключ фермы для добычи (майнинга) криптовалют. Цены разнятся в зависимости от мощности устройств и дополнительных факторов: предлагается ли попутно помещение в аренду, подведены ли электричество и вентиляция. На доске объявлений Avito сами фермы в среднем стоят около 1 млн руб. и располагаются в разделе компьютерных комплектующих. А вот с подведенными коммуникациями они перемещаются в категорию «готовый бизнес», за который предлагается заплатить существенно больше: «Ведомости» обнаружили объявления за 6,5 млн и 7 млн руб.

Разнятся и причины продажи. «Наигрался», «изменились обстоятельства» – так отвечали корреспонденту «Ведомостей» несколько продавцов с Avito. У тех, кто продает бизнес, мотивация другая: переезд или желание работать на более крупных фермах. Продавцы уверяют, что инвестиции окупятся за несколько месяцев. Ферма за 1,4 млн руб. приносила до 270 000 руб. в месяц, за 750 000 руб. – до 120 000 руб. Готовый бизнес за 7 млн руб. обещает месячную выручку до 600 000 руб., говорит ее хозяин.

Майнинг – совокупность математических вычислений, с которыми в силу своей архитектуры лучше всего справляются процессоры видеокарт. Avito отметила существенный рост запросов «майнинг» в апреле этого года: в том месяце их было 8600. В мае он вырос до 15 500. Фермой для майнинга в мае интересовались 6700 раз. Наибольший интерес оборудование для майнинга вызывает у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Исходя из цен на видеокарты, «Ведомости» подсчитали, что готовые фермы продаются дороже себестоимости используемого в них оборудования с премией от 10 до 80%. Готовый бизнес вышел вдвое дороже. Но сказывается дефицит видеокарт: на волне ажиотажа криптовалют они подорожали и исчезли с полок магазинов. Один из продавцов сказал, что таких цен, как заявлены в интернете, уже нет и по таким ценам он готов купить большую партию.

Главный плюс фермы под ключ: ее можно купить здесь и сейчас, рассказывает старший инвестиционный менеджер фонда Runa Capital Константин Виноградов, также занимающийся майнингом. Это же и главный минус: неизвестно, как работает это оборудование и чего от него ждать даже в течение нескольких недель. По словам Виноградова, готовая ферма может обойтись дороже входящих в нее комплектующих примерно на 40%. При этом есть риск купить «убитое» оборудование.

Продажа готовой фермы – желание заработать на ажиотаже и продать дефицитное оборудование выше стоимости покупки, тем более если оно некоторое время поработало и уже окупилось, рассказывает владелец майнинговой фермы Тимофей Ра. По его словам, встречается оборудование с гарантийным сроком в несколько месяцев, так что покупателю придется внимательно следить за этими видеокартами. Это, кстати, вторая причина продажи готовых ферм, указывает Ра. Люди покупают фермы в надежде, что нужно будет лишь нажать кнопку и они сами будут приносить прибыль, объясняет он. Это не так: ферма требует постоянного присмотра, фактически это работа на полставки. Ведь видеокарты, случается, зависают и перестают майнить и их надо перезапускать. Они способны перегореть, поэтому также нужно следить за температурой в помещении, перечисляет он.