Персональные финансы
Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: За пригоршню биткоинов

Как добыть криптовалюту в домашних условиях

Оборудование для майнинга обойдется в тысячи долларов

За свою историю человек нашел множество способов измерять стоимость вещей или услуг. Ракушки и жемчужины, золото и банкноты, дефицитные товары и привычные сейчас электронные деньги. Последний писк моды – компьютерные криптовалюты.

Теперь их легко купить на зарубежных биржах. Но есть иной способ обзавестись биткоинами, Ethereum и другими валютами – майнинг; он изначально заложен идеологию криптовалют.

Популярность майнинга в России привела к дефициту компьютерных видеокарт в московских магазинах. Из-за ажиотажного спроса за последние полтора месяца видеокарты подорожали чуть ли не вдвое: устройство, стоившее весной 16 000–18 000 руб., сейчас дороже 30 000. Спрос превышает предложение: за последние 1,5–2 месяца отгрузки видеокарт выросли в 3 раза, рассказывал сотрудник IT-дистрибутора.

Если у традиционной валюты есть центр эмиссии (например, для российского рубля таковым является Банк России), то популярные криптовалюты можно добывать самостоятельно. Только для этого нужны серьезные вычислительные мощности – добыть сверхпопулярные биткоин или Ethereum на обычном домашнем компьютере, увы, уже не выйдет. Причина в математике (см. врез).

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