Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Криптовалюта дала сбой
Ethereum не справился с нагрузкой из-за ажиотажа
Стартап проводил ICO, но не рассчитал спрос
- Павел Кантышев
- / Ведомости
Сеть Ethereum была бы способна обработать распределенные во времени транзакции, но не одновременные
Jens Kalaene / DPA / TASS
В среду несколько крупных бирж криптовалют – Bitfinex, BTC, Cex, Shapeshift – заявили, что приостанавливают транзакции популярной валюты Ethereum. Причина – в ажиотаже вокруг стартапа Status (мессенджер на блокчейне), который проводил «первичное размещение валюты» (initial coin offering, ICO). Проект привлекал именно криптовалюту Ethereum и набрал около 300 000 единиц на $100 млн. Но из-за особенностей архитектуры криптовалют (см. статью на стр. 08) сеть Ethereum была не способна обработать транзакции, отмечали посвященные криптовалютам интернет-ресурсы и подтвердили опрошенные «Ведомостями» эксперты. Проблему удалось решить за несколько часов – биржи сообщили о возобновлении транзакций.
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