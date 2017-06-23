Рынки
Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Криптовалюта дала сбой

Ethereum не справился с нагрузкой из-за ажиотажа

Стартап проводил ICO, но не рассчитал спрос

В среду несколько крупных бирж криптовалют – Bitfinex, BTC, Cex, Shapeshift – заявили, что приостанавливают транзакции популярной валюты Ethereum. Причина – в ажиотаже вокруг стартапа Status (мессенджер на блокчейне), который проводил «первичное размещение валюты» (initial coin offering, ICO). Проект привлекал именно криптовалюту Ethereum и набрал около 300 000 единиц на $100 млн. Но из-за особенностей архитектуры криптовалют (см. статью на стр. 08) сеть Ethereum была не способна обработать транзакции, отмечали посвященные криптовалютам интернет-ресурсы и подтвердили опрошенные «Ведомостями» эксперты. Проблему удалось решить за несколько часов – биржи сообщили о возобновлении транзакций.

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