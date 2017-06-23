Даже если криптовалюты – пирамида, на них можно заработать
Но инвестировать следует не в сам биткоин или его аналоги
Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие брокер»
В июне 2017 г. рыночная капитализация 750 наиболее известных криптовалют достигла исторического максимума в $117 млрд, увеличившись за последние 12 месяцев более чем в 10 раз.
Биткоин, доминирующий на рынке криптовалют с долей около 42%, за тот же период подорожал примерно в пять раз до $3000. Это значит, что есть другие криптовалюты, которые росли в цене заметно быстрее. К примеру, второй по капитализации – Ethereum, вырос примерно в 26 раз.
Полезная валюта
Интерес к криптовалютам и рост их котировок объясняется уникальными свойствами новых виртуальных денег.
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