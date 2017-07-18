От редакции
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: От редакции: Простое будущее

Простое будущее для Путина

Идеальный образ грядущего - проекция наиболее славного периода прошлого

Поиски образа будущего для Владимира Путина буксуют. Сформулировать маркетинговую концепцию, которая объяснила бы обществу, почему Путин должен отработать в Кремле еще один срок, оказалось непросто: по одной из версий, потому что идей слишком много, по другой – потому что они слишком разные. Мы предлагаем свою скромную помощь разработчикам.

Ключевой элемент будущего понятен и явлен в настоящем. Будущее – это будущее с Путиным. Будущее не с Путиным, а с Ивановым, Петровым или Водкиным в принципе невероятно и потому не обсуждается. Отсюда простой принцип: идеальным образом будущего для кандидата должна быть проекция наиболее славного периода его прошлого (за который его и любит электорат). В нашем случае это «тучные нулевые», когда цены на нефть и восстановительный рост экономики позволяли регулярно делиться с народом процентами от ренты.

С учетом некоторых актуальных политических изменений образ этот выглядит так.

Россия – великая сырьево-цифровая держава. Нефть стоит $140 за баррель. Несмотря на это, Китай увеличил закупки ее и газа и стал нашим основным рынком сбыта и экономическим придатком. Президент США Дональд Трамп победил внутреннюю оппозицию и снял санкции с России (а также, несмотря на цену на нефть, запретил разработки сланца). Европейские страны, измученные мигрантами, энергодефицитом и амбициями, одна за другой выходят из ЕС и, соответственно, режима санкций. НАТО распущено.

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