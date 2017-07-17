Поиски образа будущего для Владимира Путина идут тяжело

Найти новый образ будущего для России и Путина кремлевским чиновникам пока не удается Денис Абрамов / Ведомости

Кремлю пока не удается придумать образ будущего, с которым Владимир Путин мог бы пойти на выборы-2018. О том, что эта работа идет с трудом, «Ведомостям» сообщили человек, близкий к администрации президента, и бывший федеральный чиновник. Другие близкие к администрации собеседники говорят, что работа идет «бурно» и «сложно»; по теме прошло более десятка совещаний, добавляют двое из них. По словам экс-чиновника, у темы сменилось несколько кураторов: сначала за нее отвечал телеведущий Валерий Фадеев, потом директор Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, а затем директор фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. Работу Фадеева и Костина над этой концепцией подтвердили три собеседника, близких к администрации, еще трое подтверждают работу по теме Фадеева и Ослона.

«Образ будущего – это программа с экономикой, социальной сферой, политическими реформами. Есть затруднения, так как Фадеев ушел в Общественную палату, а Костин с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше. Ослон проводит социологические исследования по этой теме», – говорит человек, близкий к администрации. По его словам, уже найден новый куратор, но группа заседает отдельно, не на общих собраниях. Фадеев и Костин от комментариев отказались, Ослон сказал, что не может разговаривать.

Фадеев, Костин и Ослон продолжают работать по этой теме, «они сразу заявили, что хотели бы заниматься смыслами», а сводить все идеи пытаются в близком к Кремлю ЭИСИ, говорит другой человек, близкий к администрации: «Говорить, что есть одно ответственное за смыслы лицо, я бы не стал. За кампанию в целом отвечает [первый замруководителя администрации Сергей] Кириенко». Разработка этого вопроса может быть бесконечной, добавляет он: «Мир меняется, меняются обстоятельства: когда все начиналось, был «враждебный Обама», затем появился Трамп. Меняется и внутреннее содержание документов. В какой-то момент это остановится, чтобы все превратить в программу».

Кто еще в теме Кроме Кремля поисками образа будущего также заняты высший совет «Единой России», Общероссийский народный фронт и ВЦИОМ вместе с дискуссионным клубом «Валдай».

Образ будущего – это главная идеологема кампании, объясняющая цель политики нового срока для разных социальных групп и общества в целом, поясняет бывший федеральный чиновник: «Теперь появилась триада «справедливость, уважение, доверие», описывающая некоторые ценностные принципы развития. Но она не заменит образ будущего, хотя могут попытаться это сделать». «Цепляться за эту триаду не будут, просто Кириенко на встречах с губернаторами всячески подчеркивает, что люди хотят справедливости и показная роскошь будет караться», – добавляет человек, близкий к администрации. По его словам, сейчас образом будущего занимается десяток разных групп, в том числе Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, декан экономфакультета МГУ Александр Аузан, президент Сбербанка Герман Греф, «все программы несут Кириенко – а закончится все тем, что все, что нужно, выдернут из разных программ и сведут в одну»: «Концепций очень много, и они настолько разные, что увязать их сложно – т. е. работа идет сложно не потому, что хороших идей нет, а потому, что слишком много мыслей».

По словам одного человека, близкого к администрации, образ будущего должен быть готов к концу сентября. Другой говорит, что все надо сделать к началу кампании в декабре. Собеседник в администрации президента подчеркивает, что кампания не началась, поэтому вопрос о проблемах с работой над образом будущего «не имеет смысла».

Текущее состояние переживается как тупиковое разными группами, в том числе и кремлевской администрацией, считает политолог Глеб Павловский: «Суть в том, как уйти от тоскливого ощущения, что все заканчивается, и очень плохо. Индикаторы вроде рейтинга президента ничего не показывают, они измеряют безальтернативную ситуацию: это как измерить рейтинг килек в томате в магазине, где продают только кильки в томате». Из-за непонимания характера этого кризиса появилась идея найти образ будущего, который можно представить как красивую картинку, продолжает эксперт: «Они ищут сюжет для предвыборного телесериала. Речь не о будущем, а о том, чтобы придумать, зачем Путину вообще идти на четвертый срок, когда он этот срок заканчивает с тоской». Придут же, скорее всего, к чему-то банальному вроде фактора страха или какого-то подарка от Путина избирателям, считает Павловский: «Нет ни одной проблемы страны, для решения которой нужен Путин. Избирательная кампания становится работой по сохранению его ближнего круга».