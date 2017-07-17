Президент нашел избирателей со светлым будущим

Президент сосредоточился на встречах с представителями рабочих специальностей – поговорил со студентами из стройотрядов и трудящимися Лебединского ГОК Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин посетил в пятницу Белгородскую область, врио губернатора которой Евгению Савченко в сентябре предстоят очередные выборы. Это уже пятый из 16 выборных регионов, который Путин навестил с апреля; ожидается, что до выборов он поддержит всех врио губернаторов, говорили ранее близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей».

В Белгородской области, которая считается одним из самых экономически благополучных регионов России, президент сосредоточился на встречах с представителями рабочих специальностей – поговорил со студентами из стройотрядов и трудящимися Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК, одно из предприятий «Металлоинвеста» Алишера Усманова). «Мне всегда легче общаться с людьми, которые на земле стоят <...> с теми, которые сами что-то делают своими руками или своей головой, я чувствую себя органичной частью этих коллективов», – объяснил Путин сотрудникам ГОКа. А студенты из стройотряда напомнили президенту, что и сам он немного рабочий: в молодые годы получил удостоверение плотника 4-го разряда.

О теле и душе Президент пообещал снижать социальную нагрузку на предприятия, но дать им возможность увеличивать зарплаты рабочим. Он также поддержал белгородский опыт строительства храмов на крупных предприятиях: «Они недорого обходятся, но могут многое сделать для душевного состояния работников».

Жалоб во время этих встреч Путин не услышал, и никто из его собеседников не воспользовался случаем, чтобы решить какую-нибудь личную или бытовую проблему. Хотя такие проблемы в регионе есть: по новой традиции Путин передал Савченко список поступивших на его прямую линию жалоб местных жителей. Работники ГОКа в основном спрашивали Путина о будущем – отдельных отраслей, страны и в целом об уверенности в завтрашнем дне. Президент в ответ заявил, что чем больше в стране «рабочих в широком смысле этого слова», тем больше «у всех у нас будет уверенность в том, что победа России неизбежна». Темы борьбы с коррупцией и уличных протестов тоже не поднимались, людей больше интересовали внешнеполитические события: когда закончится война в Донбассе (сколько хватит терпения у людей, которые там живут, ответил президент), будет ли продолжение фильма Оливера Стоуна о Путине (не будет), каковы его впечатления от первой встречи с американским коллегой Дональдом Трампом (Путин посоветовал не судить о человеке по образу, который он выстраивает во время своей избирательной кампании).

Образ Путина во время этих встреч только часть его многогранного предвыборного образа: он будет выступать и в роли строгого начальника, и в качестве президента, который много сделал, считает политолог Алексей Макаркин. Будучи у власти много лет, Путин не может строить кампанию только на критике происходящего в стране или только на позитиве: в первом случае возникнет вопрос, кто за все в ответе, а если переборщить со вторым, можно вызвать недовольство избирателей, поясняет эксперт. Поэтому Путин будет разным в зависимости от формата предвыборных встреч и от целей, которые они преследуют, полагает Макаркин. Россияне уже видели строгого Путина на прямой линии и религиозного Путина на Валааме; в беседах с молодежью он может предстать в образе современного президента, умеющего отвечать на новые вызовы; возможно и дальнейшее развитие образа «дедушки» с осторожными рассказами о своей семье, который впервые был обозначен в фильме Стоуна, ожидает эксперт.