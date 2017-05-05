Золотые горы

Почти шесть лет тому назад, 24 сентября 2011 г., Владимир Путин и Дмитрий Медведев, тогдашние самоназначенные кандидаты на посты президента и премьер-министра страны, сформулировали свои предвыборные обещания на предстоящий шестилетний срок деятельности президента (скорее всего, и правительства). Ключевые положения их докладов затем вошли в предвыборную программу партии «Единая Россия». По итогам так называемого электорального цикла 2011–2012 гг. один из них занял пост президента страны, другой – премьера. Оба кандидата получили ресурсы – политические, правовые, административные, финансовые, экспертные, силовые – для выполнения сделанных ими тогда обещаний. Сейчас, когда приближается начало новой президентской кампании, можно подвести предварительные итоги: что из того, что было обещано в сентябре 2011 г., было сделано, а что нет.

1. Экономический рост и место России в мире. «Сегодняшний экономический рост России – порядка 4%. При этом наиболее развитые страны прибавляют по 1–2% в год, но это не должно вводить нас в заблуждение... Поэтому объективное требование одно: темпы нашего развития должны быть кардинально выше тех, что мы имеем сегодня. Нужно <...> раскрутить маховик экономического развития, темпов роста до 6–7% в год, а за следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача» (Путин). «Наша страна <...> не должна быть слабой, бедной» (Медведев).

Среднегодовые темпы прироста российского ВВП снизились с 7,1% в 1999–2007 гг. и 4,3% в 2010–2011 гг. до 0,5% в 2012–2016 гг., а темпы прироста ВВП на душу населения в последние пять лет – до отрицательных. В то же время среднегодовые темпы прироста мировой экономики составили 3,3%, мирового ВВП на душу населения – 2,1%. За последние пять лет (2012–2016 гг.), в течение которых российский ВВП кумулятивно вырос на 2,2%, а российский ВВП на душу населения, соответственно, сократился на 0,1%, мировой ВВП вырос на 17,7%, а среднемировой ВВП на душу населения увеличился на 11,1%.

В 2011 г. Россия занимала 6-е место в мире по размерам ВВП, измеренного по паритету покупательной способности (ППС) в текущих ценах; 9-е место – по размерам ВВП, измеренного по ППС в постоянных ценах 2002 г., 9-е место – по размерам ВВП, измеренного в долларах по текущим валютным курсам. В 2016 г. Россия по-прежнему занимает 6-е место по размерам ВВП, измеренного по ППС в текущих ценах; однако уже 10-е место – по размерам ВВП, измеренного по ППС в постоянных ценах 2002 г., и 12-е место по размерам ВВП, измеренного в долларах по текущим валютным курсам.

Если в 2011 г. душевой показатель российского ВВП составлял 29,3% от уровня США, то в 2016 г. – 27,1%. Если в 2011 г. размеры российской экономики были меньше китайской в 9 раз, то в 2016 г. – почти в 13 раз.

2. Инвестиции и структура экономики. «Причем это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышении эффективности, на создании современной индустрии» (Путин). «Это модернизация экономики, системы образования, техническое перевооружение промышленности, улучшение инвестиционного климата <...> повышение производительности и безопасности труда» (Медведев).

В 2012–2016 гг. производительность труда в России не выросла, а снизилась – на 0,1%. За пять лет годовой объем инвестиций в российскую экономику упал на 5,8%, объем выполненных строительных работ – на 8,7%. При общем приросте объема промышленного производства в 2012–2016 гг. на 4,6% добыча сырья росла немного быстрее (на 5,4%), чем производство обрабатывающих отраслей (на 5,2%). При этом выпуск машин и оборудования сократился на 6,6%, в том числе производство автомобилей упало на 26,3%, а железнодорожных вагонов – на 36,5%.

3. Опережающее развитие инфраструктуры. «Мы должны подставить плечо бизнесу за счет опережающего развития инфраструктуры <...> За ближайшие 10 лет в два раза увеличим объемы дорожного строительства в стране» (Путин).

Десяти лет еще не прошло, но за первые четыре года (2012–2015 гг.) инвестиции в транспортную отрасль упали на 27,3%, в том числе в железнодорожный транспорт – на 34,3%, в автомобильный (автобусный) – на 50,8%. Если в 2011 г. было введено 93 км новых железнодорожных линий, то в 2015 г. – только 18 км. Степень износа основных фондов в целом на транспорте выросла с 34,7% в 2011 г. до 41,1% в 2015 г., в том числе на железнодорожном – с 30,4 до 36,3%, на автобусном – с 55,3 до 59,2%.

4. Демография. «Мы заставили отступить демографический кризис, который грозил самому существованию России. Только вдумайтесь, еще совсем недавно страна теряла по миллиону граждан в год: убыль населения была миллион в год» (Путин).

В 2011–2012 гг. скорость депопуляции России действительно снизилась. А затем даже проявился небольшой естественный прирост населения: в 2013 г. – на 23 000, в 2014 г. – на 34 000, в 2015 г. – на 32 000 чел. Однако в конце 2016 г. демографические тренды развернулись: рождаемость пошла вниз – с 13,4 чел. на 100 000 населения весной 2014 г. до 12,0 в начале 2017 г., а смертность поползла вверх – с 12,8 на 100 000 населения в начале 2016 г. до 13,0 в марте 2017 г. В целом за последние четыре месяца естественная убыль населения составила 78 000 чел., что уже «съело» девять десятых от трехлетнего естественного прироста в 89 000 чел. за 2013-2015 гг. Демографический кризис в России, увы, не отступил, а вернулся.

5. Повышение благосостояния населения. «Повышение благосостояния наших людей <...> Это выполнение социальных обязательств, повышение, насколько, конечно, это возможно, зарплат, пенсий, пособий, борьба с бедностью, модернизация здравоохранения» (Медведев). «К концу 2014 г. средняя заработная плата в стране должна увеличиться в 1,5 раза и достигнуть порядка 30 000–32 000 руб. При этом должны существенно увеличиться и зарплаты бюджетников» (Путин).

В 2014 г. номинальная средняя зарплата в стране действительно достигла 32 500 руб., а по итогам 2016 г. – даже 36 700 руб. Однако из-за продолжающегося роста цен и произошедшей девальвации рубля покупательная способность зарплат, пособий, пенсий, других денежных доходов населения за пять лет или почти не выросла, или даже сократилась. По сравнению с 2011 г. средняя зарплата в реальном измерении (с учетом инфляции) выросла только на 5,4%, средняя пенсия – на 1,1%, потребительские расходы остались на том же уровне, располагаемые денежные доходы снизились на 1,6%, а все денежные доходы упали на 4,1%. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за пять лет увеличилась с 17,9 млн до 20,3 млн человек, а их удельный вес в населении страны вырос с 12,7 до 13,9%.

6. Поддержка образования. «Уже в будущем году зарплаты школьных учителей сравняются или превысят среднюю зарплату по экономике во всех без исключения регионах России <...> За пять лет мы должны построить в России не менее 1000 школ <...> В ближайшие несколько лет регионы России должны снять проблему нехватки мест в детских садах» (Путин).

Если в 2014 г. средняя зарплата в целом по отрасли «образование» (т. е. не только школьных учителей) была ниже средней по стране на 20,4%, то в 2016 г. – уже почти на четверть (на 23,5%). За 2012–2016 гг. число школ в России было не увеличено на 1000, а сокращено почти на 7000 – с 48 800 до 41 900. По данным Счетной палаты, в очереди на получение места в детских садах на 1 ноября 2016 г. находилось более 391 000 детей в возрасте до трех лет и 65 000 детей в возрасте от трех до семи лет.

7. Ипотека. «Уже в ближайшее время вслед за снижением инфляции нужно обеспечить дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам. Это рыночные субстанции, я хочу сказать об этом очень аккуратно, но где‑то к 6,5–7% мы должны в ближайшие годы подвинуться» (Путин).

По данным Центрального банка, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам, действительно «подвинулась», правда, не в сторону понижения, а в сторону повышения – с 12,32% в 2011 г. до 12,67% в 2016 г.

8. Сдерживание роста тарифов ЖКХ. «Доступное жилье – это еще и понятные и справедливые цены на коммунальные услуги. Мы не должны мириться с тем, что «людям лезут в карман», управляющие и коммунальные компании выставляют необоснованные счета за тепло, свет и воду. Здесь нужно сохранить самый строгий контроль. Сейчас мы приняли очень важное и жесткое решение: ограничили рост тарифов большинства естественных монополий, он не должен превышать по году уровень инфляции <...> Это решение – сдерживание тарифов естественных монополий, которое будет расти по инфляции, должно сдержать и рост тарифов на услуги ЖКХ» (Путин).

С 2011 по 2015 г. плата за жилье в домах государственного и кооперативного жилищных фондов выросла на 49,9%, на горячее водоснабжение – на 57,1%; рост этих тарифов заметно опередил динамику общего индекса потребительских цен и услуг (на 42,8%).

9. Развитие институтов цивилизованного общества и правового государства. «Это искоренение коррупции <...> становление современной политической системы <...> в нашей стране нет бесправных и беззащитных людей, это очень важно, что свобода и справедливость доступны каждому. Я готов <...> продолжить реальную деятельность по <...> повышению стандартов жизни наших людей, строительству современного правового государства» (Медведев).

По индексу восприятия коррупции Transparency International Россия в 2016 г. оказалась на 131-м месте в мире, что свидетельствует о большем уровне коррумпированности в нашей стране, чем в Гондурасе, Малави, Джибути. По индексу гражданских свобод и политических прав Freedom House Россия в 2011–2016 гг. опустилась еще на пять пунктов, в трудной борьбе по уровню несвободы опередив такие страны, как Руанда, Ангола, Зимбабве. По индексу верховенства права World Justice Project Россия под руководством двух юристов смогла перебраться с 41-го места из 66 стран мира в 2011 г. на 92-е место из 113 стран мира в 2016 г.; теперь мы отстаем по уровню верховенства права, в частности, и от Ирана, Белиза, Кот-д’Ивуара.

10. Недопущение внешнеполитической изоляции. «Это, конечно, самостоятельная, разумная внешняя политика, преследующая в конечном счете только одну цель – повышение благосостояния наших людей и гарантии их безопасности <...> Мы одинаково понимаем то, какой не должна быть наша страна. Она не должна быть <...> в изоляции» (Медведев).

Благодаря практическим усилиям президента и премьера в прошедшие годы приостановлено членство России в группе восьми, прекращена работа российской делегации в работе ПАСЕ, против России были введены несколько пакетов международных санкций. На недавнем заседании Совета Безопасности ООН Россия в одиночестве торпедировала резолюцию, которая осуждает применение химического оружия в Сирии и призывает к расследованию этого преступления против человечности.

Наиболее выпукло международная изоляция российского режима проявилась 27 марта 2014 г. в ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, осуждавшей российские власти за аннексию Крыма. Тогда Кремль поддержали 10 стран, проголосовали против его действий 100 государств, в целом Россию не поддержали 182 государства из 193 членов ООН. Совместно они представляют собой 96% населения мира и мирового ВВП, в них служат 87% от мирового числа военнослужащих, эти государства совокупно осуществляют 94% всех военных расходов мира.

В этом тексте нет возможности назвать все причины, по которым не были выполнены сентябрьские (2011 г.) обещания Путина и Медведева. Но, видимо, не последнюю роль в этом провале сыграли их собственные действия, направленные на достижение совершенно других, не провозглашенных тогда целей. За прошедшее время удалось, например, создать Росгвардию численностью 400 000 человек и начать ее массово применять против российских граждан. Удалось потратить на военные цели 15 трлн руб. ($315 млрд) – это более трех четвертей из тех 20 трлн руб., что шесть лет назад были запланированы на девятилетнюю программу перевооружения. За это время у Украины был отобран Крым, разрушен Донбасс, где убиты 10 000 человек, инвалидами стали десятки тысяч. Российская армия стала участницей сирийской гражданской войны, защищает тамошнего диктатора, бомбит сирийские города и деревни, при этом гибнут гражданские лица. Фактические цели действий российских властей оказались другими, во многом именно поэтому им и не удалось выполнить свои обещания.

Выступая шесть лет назад, Дмитрий Медведев подчеркнул, что нельзя отдавать «нашу любимую Россию тем, кто хочет разрушить ее <...> кто обманывает людей, раздавая пустые и невыполнимые лозунги, обещания». Кажется, это одно из немногих прозвучавших тогда утверждений, с которым трудно не согласиться.

Автор – президент Института экономического анализа, Москва, старший научный сотрудник Института Катона, Вашингтон

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