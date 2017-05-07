Минздрав сообщил о сокращении смертности в начале 2017 года

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за первые три месяца 2017 г. умерло на 5035 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность от туберкулеза снизилась на 15,3%, злокачественных новообразований — на 2,8%, сердечно-сосудистых заболеваний — на 1,5%, органов дыхания — на 8,5%, пищеварения — на 3%, от внешних причин — на 8,8%. Младенческая смертность снизилась на 16%, составив рекордно низкое значение — 5,2 на 1000 родившихся живыми.

Таким образом в ведомстве отреагировали на материал «Ведомостей» «10 невыполненных обещаний Путина и Медведева», в котором, в частности, говорится, что демографический кризис в России не отступил.

В ведомстве также отметили, что за 2016 г. удалось сохранить темпы увеличения продолжительности жизни, которая в 2016 г. выросла на 0,5 года, а за пять лет — на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет.

«Если отойти от процентов и выразить эту динамику в людях, то за 2016 г. в России удалось сохранить на 17 500 жизней больше, чем годом ранее», — говорится в пресс-релизе Минздрава.

Также в ведомстве добавили, что здравоохранение вносит свой вклад в демографию не только за счет снижения смертности, но и за счет увеличения рождаемости через профилактику абортов и повышение доступности экстракорпорального оплодотворения. За 2016 г. число абортов снизилось на 8% (или на 58 000 случаев), а за 5 лет — на 25%, то есть на 250 000 случаев.