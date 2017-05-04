Правительство отчиталось о результатах выполнения майских указов 2012 года

На сайте правительства опубликованы отчеты о выполнении майских указов президента от 2012 г. В частности, в ходе выполнения указа «О долгосрочной государственной экономической политике» был принят закон «О стратегическом планировании», проведен аудит десятков инвестиционных проектов, реализуется план содействия импортозамещению в промышленности, усилено развитие внешнеэкономических отношений и инвестиционное сотрудничество со странами АТР, создана Корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства и т. д.

Что касается выполнения указа о государственной социальной политике, то в этой связи было утверждено 1004 профессиональных стандарта, внесены изменения в Трудовой кодекс, продолжена работа по увеличению к 2020 г. числа высококвалифицированных работников, создаются специальные рабочие места для инвалидов, сформирована законодательная база, направленная на оптимизацию пенсионной системы и т. д.

В сфере здравоохранения удалось добиться снижения смертности, была утверждена стратегия лекарственного обеспечения населения, увеличилось число региональных сосудистых центров, проводится широкомасштабная диспансеризация взрослого населения, предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов, создана система этапного оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и т. д.

Также опубликованы отчеты о принятых мерах по обеспечению граждан доступным жильем, мерах в области образования и науки, совершенствования системы госуправления, обеспечения межнационального согласия, развития Вооруженных сил, реализации внешнеполитического курса и демографической политики.