Для Владимира Путина к 2018 году нарисуют образ будущего

Осенний Общероссийский гражданский форум (ОГФ) будет посвящен теме «Россия будущего». До этого Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина проведет пять дискуссий на тему «Образ будущего», первая из них пройдет на следующей неделе в «Роснано» и будет посвящена технологическому прогрессу. По итогам форума будет написан «наказ» будущему президенту, говорит собеседник в оргкомитете ОГФ.

Свой образ будущего пытается нарисовать ВЦИОМ, который вместе с международным дискуссионным клубом «Валдай» составит индекс готовности государств к будущему и уже проводит серию дискуссий. Тема будущего станет одной из центральных в президентской кампании, но пока неясно, какой аспект выйдет на первый план – безопасность, образование, экономика или что-то другое, поясняет гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Люди думают об условном завтра и послезавтра; завтра – это окончил вуз и надо искать работу, послезавтра – что будет через 10 лет, это представление более туманное, поскольку большинство мыслит горизонтом 2–3 лет. При этом обе перспективы важны».

Занимаются этим вопросом и в Кремле, говорит собеседник в администрации президента: экспертам поручили изучить, как, с точки зрения россиян, выглядит образ будущего, но это исследование еще не закончено. Человек, близкий к администрации, знает, что эту тему ведет политолог Глеб Кузнецов, который будет отвечать за работу с экспертами в новом кремлевском фонде «Экспертный институт социальных исследований». Другой человек, близкий к администрации, сказал «Ведомостям», что за это отвечает телеведущий Валерий Фадеев. Предложения поступают от широкого круга экспертов, среди них есть и компетентные, и карикатурные персонажи, говорит еще один собеседник, близкий к администрации: «По разным частям программы предложения будут поступать от разных экспертов, но востребовано будет далеко не все».

Кузнецов не подтвердил, но и не опроверг, что курирует эту тему, сказав лишь, что участвует в ее обсуждении. Фадеев отказался говорить, занимается ли он этим, заявив, что образ будущего всегда был важен для президентских кампаний: можно вспомнить майские указы 2012 г. как программу развития, «в которой что-то получилось, что-то нет».

Майские планы Семь программных статей Путина вышли перед выборами 2012 г. и были посвящены экономическим проблемам, приоритетам национальной безопасности, вопросам социального развития и т. п. На их основе были подписаны так называемые майские указы.

Образ будущего является главной повесткой любых президентских выборов, согласен политолог Дмитрий Бадовский: «В 1996 г. это было противостояние Ельцина и Зюганова как будущего и прошлого, в 2000 г. – Путин как новый президент, укрепление государства и преодоление войны в Чечне, [в] 2004 г. – борьба с олигархами и политика экономического роста, [в] 2008 г. выдвигался Медведев, но в центре кампании была идеологема «план Путина», тема преемственности и стабильности, в 2012 г. каркас кампании формировали статьи Путина». В целом Кудрин действует логично, считает эксперт: он пишет программу для Путина и образ будущего ему нужен для ее дополнительного обоснования. Разные экспертные группы разрабатывают модель экономического развития, конкурируют за то, чтобы их предложения вошли в предвыборную программу президента, добавляет политолог Константин Костин: «Образ будущего – это метафора президентской программы. А программа – это видение развития страны, планы на краткосрочную, среднесрочную и стратегическую перспективу». При этом стратегические цели не должны меняться, но произойдет актуализация каких-то тем, полагает Костин. Образ будущего – одна из основополагающих тем, говорит политолог Андрей Колядин: «Развитие нашей страны уже задает некий вектор, что это будет – либо оплот новых технологий, либо Третий Рим, патриотичный и православный, либо страна, где каждый найдет возможности для самореализации».

У нынешнего режима не может быть образа будущего, поскольку основная цель – сохранение власти и ее безболезненное наследование, считает политолог Андрей Колесников: «Спроса на развитие не предъявляет ни само общество, которое спит, ни элиты, которые побаиваются. ЦСР Кудрина формулирует дорожную карту на 2018–2024 гг., но спрос есть лишь на небольшие корректировки политики». Программа Путина в 2012 г. была неплохой, но ничего из этого не было реализовано, считает эксперт: «Во многом из-за протестов и раздражения Путина все пошло в обратную сторону. Так что у нас есть опыт полного расхождения целеполагания стратегии с тем, что происходит на практике: все либо делается ровно наоборот, либо идет назад, либо профанируется. Попытки заниматься будущим заканчиваются тем, что будущее отодвигается».