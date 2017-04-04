Иллюзия контроля

Ужасный теракт в метро Петербурга унес жизни как минимум 10 человек, более 40 пострадали. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым.

Но мы не можем не отметить, что теракты в России давно стали фактором политики, что вроде бы странно при официальном лозунге стабильности.

Теракты происходят в разных странах, полностью защититься от них сегодня нельзя – совсем недавно мы видели это во Франции или Бельгии, в Германии и даже США. В этом смысле мы похожи на другие страны, и защититься от теракта становится невозможно и в Петербурге, даже когда там с визитом находится президент. Нашим отличием является отсутствие публичной ответственности спецслужб, выражаемой в отчетах об ошибках, отставках и изменении работы. Спецслужбы лишь получают новые полномочия и новое секретное финансирование.

В последний раз кадровая чистка произошла в июне 1995 г., когда после захвата больницы в Буденновске заявления об отставке подали директор ФСБ Сергей Степашин, министр внутренних дел Виктор Ерин и министр обороны Павел Грачев (его Борис Ельцин оставил на посту). Впоследствии крупные теракты не вызывали серьезных кадровых изменений и наказаний. По итогам теракта на Дубровке (2002 г.) был осужден майор милиции Игорь Алямкин за незаконную регистрацию одной из смертниц. За взрывы самолетов в августе 2004 г. ответил милиционер из службы безопасности аэропорта. После Беслана были осуждены за халатность местные милиционеры (амнистированы в 2007 г.). После взрыва в «Домодедово» (2011 г.) были уволены два офицера из антитеррористического управления ФСБ.