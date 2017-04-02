Народный фронт готов встроиться в предвыборную кампанию Владимира Путина

Общероссийский народный фронт (ОНФ) станет элементом президентской предвыборной кампании Владимира Путина, сообщили «Ведомостям» два собеседника в ОНФ. Он займется вовлечением граждан в «прикладную повестку», контуры которой были очерчены в воскресенье на Медиафоруме «Правда и справедливость» в виде пяти обновленных программ фронта.

Так, проект «Равные возможности детям» должен дать каждому российскому ребенку возможность бесплатно заниматься в кружке или секции. Цель программы «Народная оценка качества» — создание механизма личного участия граждан в оценке организаций социальной сферы, развитие общественного контроля и «тиражирование лучших управленческих практик». «Центр мониторинга благоустройства городской среды» намерен вовлекать россиян в принятие решений по благоустройству дворов и общедоступных зон отдыха: одной из главных проблем активисты ОНФ считают тот факт, что люди не знают о существовании правительственного проекта по формированию комфортной городской среды с учетом мнения граждан. Проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» должен нацелить органы власти на учет мнения простых людей при планировании дорожных работ. А программа «Генеральная уборка» запущена в связи с большим количеством жалоб на незаконные мусорные свалки и предполагает создание интерактивной карты таких объектов.

ОНФ станет более сопричастным и будет поднимать прикладные вопросы, поясняет депутат Госдумы Ольга Тимофеева: все проекты очень практичные и прикладные, чтобы любой человек мог понять, что и он полезен. «Речи о перезагрузке ОНФ не идет, мы постоянно ищем новые форматы. В этот предвыборный год был выбран более прикладной формат, так как нам нужно повысить узнаваемость, ведь по данным социологов мы ассоциируемся у людей только с контролерами, — отмечает собеседник в ОНФ. — Мы не переставали быть штабом президента, но уже сейчас понятно, что мы станем элементом кампании». Формат участия в ней пока определяется, добавляет собеседник. При этом, по его словам, уходящий с поста секретаря Общественной палаты Александр Бречалов останется сопредседателем ОНФ.

До этого активисты ОНФ были комиссарами на местах, чья задача — следить за губернаторами, и они этим занимались довольно успешно, но очевидно, что дальше на этом не уедешь, считает директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Идея в том, чтобы из кадровой и штабной структуры превратить ОНФ в низовую структуру, насыщенную активистами — это непросто, ранее был другой формат взаимодействия и для многих это болезненный вопрос, отмечает социолог. А эти пять программ, по его мнению, — попытка идеологического поворота, попытка задать конкретные цели.

Чтобы контролировать действия власти, есть правоохранительные и надзорные органы, в большинстве стран есть еще конкурирующие партии, свободная пресса и гражданское общество, напоминает политолог Андрей Колядин: «Поэтому сейчас ОНФ должен делать то, для чего он задумывался — объединить людей разных взглядов вокруг лидера страны «за все хорошее и против всего плохого». Изначально же ОНФ бросали на любые идеи, кроме той, ради которой он создавался». Идеолог ОНФ, бывший кремлевский куратор внутренней политики Вячеслав Володин, будучи публичным политиком, понимал, что «создать нечто, что объединилось бы вокруг Путина, — это круто», но сделать такой работающий механизм не смог, считает эксперт. Теперь же нужно с помощью лидеров общественного мнения «формировать движение в медийном поле», вырабатывать программы для будущей предвыборной повестки и выходить с проблемами регионов на президента, но без враждебной дискуссии, подчеркивает Колядин: «Если этого не сделать, то ОНФ так и будет выполнять свои задачи, смысла которых не знают ни члены ОНФ, ни внутриполитический блок Кремля».

Очевидно, что Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем, а это значит, что ОНФ останется главной площадкой для его контакта с обществом, считает политолог Константин Калачев: «Концепция понятна: Путин должен стать президентом всех россиян, чтобы спокойно пооткусывать у парламентской опозиции ее электорат и не отвечать за проблемы единороссов». По его мнению, фронту доверят сбор подписей и его придется немного переформатировать, сделав базой волонтеров и общественно-полезных инициатив. Как средство поддержания тонуса в региональных администрациях ОНФ уже не нужен, согласен эксперт: ставка делается на полезность и социально-значимые проекты по повышению комфортности среды обитания избирателей Путина.

Трудно рассматривать ОНФ как какую-то самоценную и полезную структуру, ведь за всю историю своего существования никакой особой пользы Путину он не принес, уверен политолог Федор Крашенинников: «Если Путин пойдет на выборы, то ему будут помогать все политические и административные структуры, в том числе и ОНФ». Но увидеть в грядущей кампании какую-то особую роль ОНФ очень сложно, полагает эксперт: «Они будут петь в общем хоре поддержки».