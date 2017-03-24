Кремль изучает рекомендации экспертов по повышению явки на выборы-2018

На президентские выборы в марте 2018 г. готовы прийти почти 70% россиян, следует из свежего опроса ВЦИОМа (см. график). При этом «обязательно ходят на все выборы» лишь 34% респондентов. Так что реализация «формулы 70/70» (70% явки и 70% голосов за Владимира Путина) путем повышения явки остается одной из главных проблем будущей кампании, и в администрации президента уже приступили к разработке конкретных предложений на эту тему.

Что есть

«За год до выборов смело утверждать, какая именно будет явка, – это вилами по воде водить», – комментирует результаты опроса гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Проблемы выборов у людей в голове пока нет, она начнет образовываться осенью, до этого любые оценки носят экспертный характер, поясняет он: «На основании этого опроса мы можем сделать единственный вывод: явка точно не будет меньше 50%».

Создать нужную явку может драматичная повестка и «обработка» федеральным центром региональных и местных властей, говорится в докладе политологов Стаса Наумова и Дмитрия Гусева, представленном в четверг на круглом столе комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. «Главный вопрос – как стимулировать людей на выход из дома», – считает Наумов, предлагая включать брендовые и маркетинговые технологии. Задача 70/70 требует упражнений – надо уточнить базу избирателей, где много мертвых душ, посчитать реальную явку на прежних выборах и сделать средний класс областных центров мобильным, говорит он.

Некоторые шаги в сторону увеличения явки уже предприняты: как ожидается, в середине апреля будет одобрен в первом чтении пакет выборных поправок, внесенный группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом. Законопроект, в частности, предполагает перенос выборов президента с 11 на 18 марта (день присоединения Крыма к России) и отменяет открепительные удостоверения. Поправок и отзывов к нему пока нет ни в Госдуме, ни в Совете Федерации.

Один из способов повышения явки – это отказ от открепительных и усовершенствование процедуры голосования для людей, находящихся не по месту постоянной регистрации, говорит сопредседатель «Голоса», член экспертно-консультационной группы Центризбиркома Григорий Мельконьянц: «Политически ЦИК никак не хочет влиять на решения граждан, они хотят просто повысить гарантии голосования для людей, которые находятся не по месту регистрации. Их основная задача – сделать эту процедуру максимально удобной и прозрачной». «Мы очень серьезно этим занимаемся», – подтверждает член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, сейчас ЦИК готовит концепцию информационно-разъяснительной работы, которая должна охватывать все категории избирателей. В ЦИК также работают над планом конкретных мероприятий: со второй половины июня комиссия получает возможность доводить информацию о выборах до потенциальных избирателей через СМИ. Но будут задействованы не только традиционные, но и все возможные способы информирования избирателей, уверен Шевченко.

Что будет

С октября первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко начал собирать на закрытые встречи политтехнологов. В них, в частности, принимали участие бывший сотрудник управления внутренней политики (УВП) Кремля Андрей Колядин, экс-глава УВП и руководитель близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, политтехнолог Олег Матвейчев, советник председателя Госдумы на общественных началах Дмитрий Бадовский, политологи Константин Калачев, Глеб Кузнецов, Дмитрий Орлов, Алексей Чеснаков и др. Экспертов просили прислать предложения. Калачев, например, предлагал объявить 2018 г. годом детей, приостановить информационное нагнетание негативных ожиданий и даже провести референдум – к примеру, на тему контрсанкций или выхода России из ВТО. Он также советовал рассмотреть вопрос о кандидате, аккумулирующем голоса либеральных критиков власти, принять во внимание необходимость таргетирования аудитории и работы с конкретными социальными и профессиональными группами.

В кругах, близких к администрации президента, обсуждаются мобилизационно-мотивирующие схемы вроде первого этапа спортивного или танцевального конкурса, который может пройти в день выборов, есть вариант и «погрубее» – с родительским собранием, говорит человек, близкий к «Единой России»: «То есть как замотивировать людей в основном через детей». Такие идеи высказывает, например, Андрей Шутов, которого СМИ прочат в руководители нового прокремлевского фонда, но и в Кремле запрос на них был, отмечает собеседник: «Но такие идеи несут большие репутационные риски, это выглядит как принудиловка. Так собираются мобилизовать родителей 7–8-летних школьников, которым 35 лет. Они и так негативно настроены к власти, а им еще говорят идти на какой-то конкурс, а заодно на выборы – голосовать они будут протестно».

Об обсуждении в администрации идеи конкурсов и флешмобов знает и собеседник в экспертном сообществе. По его словам, в администрации к этой теме функциональный подход: над явкой с февраля работает специальная мини-группа технологов во главе с замначальника УВП Александром Харичевым, курирующим региональные выборы. В группе формируется банк идей, первоначальный доклад уже был сделан, но он недостаточен и через две-три недели будет подготовлен новый, знает собеседник. Подготовка будет поэтапной, всех губернаторов заставят работать на креатив, а не на административный ресурс, добавляет он: «Обычно, когда на территории приходят смыслы, там уже все отстроено и их не получается правильно донести».

«Одним из начальных этапов кампании может стать поездка Путина по 14 субъектам, где пройдут губернаторские выборы», – полагает другой собеседник в экспертном сообществе. Фонд Шутова запустится уже в апреле и будет заниматься «работой над смыслами», знает он. Эта организация будет таким же фондом, как ИСЭПИ Бадовского или ФоРГО Костина, – его планируется использовать и после выборов, говорит собеседник. Человек, близкий к администрации, добавляет, что фактически фондом Шутова будет руководить Андрей Полосин – экс-заместитель Харичева, занявший его место в «Росатоме». По словам еще одного эксперта, на администрацию продолжает работать ВЦИОМ, но Федоров комментировать причастность к совместной работе с администрацией отказался.

Технологии повышения явки могут дать не более 10%, считает Кузнецов. По его мнению, выборы – как футбол: если игра интересная, то ее ходят смотреть, а если нет, то никакие маркетинговые ухищрения не помогут. Президент вполне способен своим рейтингом и предложениями дать огромную явку – достаточно одного качественного участника выборов, главное, чтобы он показал что-то новое, заключает эксперт. Основная задача по явке – ни в коем случае не мобилизовать административный ресурс, который категорически запрещен, и сделать так, чтобы руководители на местах не делали «как им проще», добавляет Матвейчев.