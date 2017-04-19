Путин похвалил Кадырова за выполнение майских указов в Чечне

Российский президент Владимир Путинна встрече в Кремле похвалил главу Чечни Рамзана Кадырова за хорошие показатели социального развития в регионе. Президент обратил внимание на необходимость решения вопросов безопасности и борьбы с терроризмом.

«Но все-таки проявление (преступности) было. Нападение было на часть Росгвардии, поэтому вопросы не все еще, видимо, решены, но все они, безусловно, решаются. Я вижу, что решаются они хорошо и делать это, конечно, нужно на базе развития экономики и социальной сферы. То, что вам удается выполнять указы президента России от 2012 г. - это очень важно», - заявил Путин.

Президент отметил, что средний уровень оплаты труда в системе образования республики достигает средних показателей по экономике региона. Путин также отметил значительное снижение уровня безработицы, которая еще два года назад находилась на высоком уровне.

Кадыров, заверил главу государства, что все майские указы в Чечне выполняются.