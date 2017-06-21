Социальная политика
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Внешнее лучше внутреннего

Внешнюю политику Владимира Путина одобряют больше, чем внутреннюю

Но для будущих выборов внешняя повестка не так важна

Восемьдесят семь процентов россиян одобряют внешнюю политику президента Владимира Путина, оценка его внешнеполитической деятельности превосходит оценку внутренней политики, говорится в опубликованном во вторник исследовании Pew Research Center. В отношении Украины и Сирии мнение россиян расходится с Кремлем: поддержка украинской политики Путина упала больше всех других направлений внешней политики (на 20%), количество россиян, считающих НАТО главной угрозой России, уменьшилось (с 50 до 41%), а сохранение у власти в Сирии Башара Асада считает важным лишь четверть россиян. Приоритетом в Сирии россияне считают снижение жертв среди гражданского населения (72%) и борьбу с экстремистскими группами (64%).

Противоречия между одобрением курса внешней политики Путина и нежеланием россиян вмешиваться в дела других стран (65%) нет, полагает старший исследователь Pew Research Center Маргарет Вайс: «Большинство россиян хотят заниматься своими делами. То, что Путин набирает очки, например, в отношениях с ЕС или США, автоматически не ведет к тому, что россияне хотят больше участвовать в мировой политике. Это подтверждает и то, что намного больше россиян (34% ) хотело бы свернуть присутствие России в Сирии, а не расширить его (11%)». Последнее исследование Pew о том, как люди в других странах оценивают Путина и его политику, проводилось в 2015 г., напоминает Вайс: тогда лишь 24% респондентов в 39 странах положительно оценивали действия Путина на международной арене, а 58% негативно высказывались о российском лидере.

За последние годы Путин сосредоточился на внешней политике, для того чтобы запастись поддержкой в стране и показать свои амбиции за рубежом, убеждена Сара Лэйн из Королевского института оборонных исследований в Великобритании. Другие страны, в первую очередь США, угрожают интересам России в мире, с чем внешняя политика и борется, – именно так представляют россиянам внешнеполитическую повестку, считает эксперт: «Если Россия противостоит США, действует с ними наравне или подрывает их позиции – это называют победой. Что касается аннексии Крыма или неожиданного вмешательство в сирийские дела – можно сказать, Путин разыграл здесь свои карты, но вот экономике это точно не поможет, а только еще больше подорвет позиции. Помимо этого россияне остро нуждаются в пересмотре социального контракта дома».

Для россиян значимость внешней политики измеряется результатом, полагает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Наше общество легко адаптируется к смене курса, и результатом являются самые разные вещи: хорошие отношения с Америкой – результат, плохие отношения – значит, необходима патриотическая мобилизация. Россияне находят аргументы в пользу согласия с самыми разными решениями, за исключением того, когда мы что-то сдаем, но этого последнее время не происходило». Аргументы в поддержку внешнеполитического курса Путина в последние два года россиянам найти все сложнее, продолжает эксперт: «Эмоций и новой информации мало. После присоединения Крыма у людей была целая система аргументации на бытовом уровне, которая по сто раз звучала со всех телеэкранов, с востоком Украины было сложнее, а в Сирии все совсем сложно». После всплеска эмоций в самом начале операции в Сирии интерес россиян начал быстро пропадать, считает Макаркин: «Сначала был эмоциональный подъем в связи с использованием современной военной техники: мы такие же, как американцы, они разбомбили Ирак – и мы что-нибудь разбомбим, например Сирию. Но блестящих результатов не видно, вроде боролись с террористами, потом с ними же ведем переговоры в Астане. Где находится Ракка и чем она отличается от Пальмиры, которую мы то берем, то теряем, – об этом уже люди думать не хотят». Россияне озабочены стагнацией, которой конца и края не видно, и больше заняты вопросом, как свести концы с концами, поэтому внешняя политика не будет играть ключевой роли в предвыборной кампании Путина. Первой ласточкой стала прямая линия с президентом, на которой все внимание уделялось внутренней повестке, приходит к выводу Макаркин.

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