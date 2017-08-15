Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: В «Ростелекоме» появится ферма
В гигантском дата-центре «Ростелекома» могут появиться фермы для майнинга криптовалюты
С идеей их размещения выступает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев
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Дата-центр «Ростелекома» и «Росэнергоатома» заполнен не полностью, и размещение майнингового оборудования, потребляющего множество электроэнергии, выгодно обеим сторонам
Евгений Разумный / Ведомости
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предлагает разместить оборудование для добычи биткоинов в совместном дата-центре «Ростелекома» и концерна «Росэнергоатом» возле Калининской атомной электростанции. По его словам, он уже ведет переговоры об этом с «Росэнергоатомом».
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