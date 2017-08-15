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Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: В «Ростелекоме» появится ферма

В гигантском дата-центре «Ростелекома» могут появиться фермы для майнинга криптовалюты

С идеей их размещения выступает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предлагает разместить оборудование для добычи биткоинов в совместном дата-центре «Ростелекома» и концерна «Росэнергоатом» возле Калининской атомной электростанции. По его словам, он уже ведет переговоры об этом с «Росэнергоатомом».

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