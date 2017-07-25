Продвижение технократов

Идеи меритократии явно завладевают умами российского правящего класса. Собственно, в этом и есть картинка будущего, которую якобы ищут кремлевские мудрецы. А чего ее искать, когда она уже найдена: эффективные менеджеры эффективно правят страной, легко решая вопросы. Важно этих государственных менеджеров воспитать. И тогда за страну волноваться не надо.

Думается, постоянные визиты Путина в «Сириус» подчеркивают именно такое восприятие мира – там, в «Сириусе», и воспитывают новое поколение качественных управленцев. Это то ли отечественный Хогвардс, то ли фабрика российских джедаев. Выходить оттуда должны ребята с особыми навыками. Им не нужна ни идеология, ни картина будущего. Все, что потребуется, они быстро спроектируют и сделают.

И государству больше не надо мучиться с поиском идеологии. Что соответствует постмодернистскому представлению о политике. И действительно, сколько можно эту государственную идеологию вымучивать?! Тем более что она вообще запрещена 13-й статьей Конституции. Но многим очень ее хочется, и они задают ненужные вопросы.

А тут разом решены все проблемы. Вместо ценностей – особые управленческие навыки. Правда, «Сириус» открыли совсем недавно. Но ничего страшного: пока есть кому поработать на ответственных должностях. Средние и даже высшие менеджерские позиции на госслужбе занимаются 30-летними, как их принято называть, эффективными менеджерами. Или технократами.

Правление технократов, конечно, идея не новая. Раньше их именовали крепкими хозяйственниками. Но те были продуктами советской системы. Новые же технократы позиционируются как носители нового и особого управленческого знания. Недаром, кстати, Сергея Кириенко записывают то в сайентологи, то в методологи. Но самая модная штука – это эджайл. Не удивительно, что в новом правительстве появится целый проектный офис. А некоторые претенденты на высокие посты прочно включили эджайл в свой лексикон, создавая атмосферу загадочности – ведь не все могут постигнуть глубину этого знания. Увлечение цифровой экономикой – из той же оперы.

Молодые технократы также активно направляются в регионы для тестирования нового знания на практике. Показательно, что после волны назначений силовиков в качестве губернаторов настала очередь как раз молодых технократов. Правда, возникли и сложности. Хорошо бы, чтобы они действительно эффективно управляли и достигали практического результата. И совсем прекрасно, если удастся убедить в этом людей. Но пока не все верят, что к ним прислали людей с особыми навыками. Вот и приходится придумывать. Скажем, один губернатор-технократ решил ездить по городам своей территории с красным колоколом, пытаясь вступить в диалог с гражданским обществом. Но люди пока в основном пожимают плечами – народ-то темный. Думается, тут нужно использовать идею Платона – пустить слух, что у эффективных менеджеров в крови есть золото. При грамотной подаче может и сработать.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности