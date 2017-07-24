Прямая линия президента со школьниками повторяет формат встреч с ОНФ

От традиционных прямых линий эту встречу Путина отличал лишь возраст участников Пресс-служба президента России

В пятницу президент Владимир Путин опробовал новый формат прямого общения с людьми – на протяжении нескольких часов он в прямом эфире отвечал на вопросы одаренных школьников из сочинского образовательного центра «Сириус». Юные собеседники Путина показали лучшие результаты в науке, спорте и искусстве.

От традиционных прямых линий эту встречу Путина отличал лишь возраст участников, даже название телепрограммы – «Недетский разговор с Владимиром Путиным» – было созвучно тому, что обычно используют для прямой линии («Разговор с Владимиром Путиным»). С поправкой на возраст похож был и набор вопросов: творческие школьники выступили против требующего «начетничества» ЕГЭ (Путин в ответ напомнил, что без ЕГЭ шансы провинциалов поступить в столичные вузы были гораздо ниже), просили финансирования для дворцов творчества и права заниматься предпринимательством с 14 лет. На «взрослые» вопросы – о своем участии в выборах президента в 2018 г., преемнике и деятельности «некоторых оппозиционных личностей» Путин отвечал так же, как взрослым: «еще не решил» и «нельзя спекулировать на проблеме коррупции» (имя Алексея Навального не звучало).

Помочь обсерватории Школьники сообщили президенту о бедственном состоянии Пулковской обсерватории под Петербургом. Владимир Путин пообещал разобраться в этом вопросе.

Хотя Путин отказывается говорить о своем участии в президентских выборах 2018 г., он уже давно ведет избирательную кампанию, говорили ранее эксперты «Ведомостей». Адресатами встречи были не столько дети, сколько их родители – поколение сорокалетних, чьи электоральные предпочтения не определены так четко, как у пенсионеров, считает политолог Алексей Макаркин. Воспринимать встречу Путина с молодежью как часть его избирательной кампании не стоит, возражает глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. «Адресатом встречи был не электорат в широком понимании. Скорее это была попытка найти общий язык, общие цели и ценности молодого поколения и власти», – поясняет эксперт. Внимание Путина к детям и молодежи естественно: тема образа будущего широко обсуждается, а разговаривать о будущем имеет смысл с людьми, которым в нем жить, продолжает Кузнецов. Разнообразие форматов – это нормально, удивительно, что до сих пор новые форматы общения появлялись так редко, отмечает он.

Новый формат мог быть полезен и с точки зрения укрепления аппаратных позиций организаторов встречи: если им удалось создать для Путина зону комфорта, ощущение того, что он эффективный коммуникатор, способный влиять на настроения молодежи, – это их успех и, значит, их услуги и дальше будут цениться, отмечает политолог Михаил Виноградов. «Примерно то же было с мероприятиями Общероссийского народного фронта, которые, возможно, не всегда были понятны внешней аудитории, но на которые Путин несколько лет с удовольствием ходил и ходит», – вспоминает эксперт.