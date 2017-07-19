От редакции
Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: От редакции: Зловещие спиннеры

Рассвет зловещих спиннеров

Почему Роспотребнадзор обеспокоен популярностью антистрессовой игрушки

Роспотребнадзор, опытный игрок в российской внешней политике, внезапно обратился к политике внутренней. Он собирается изучить влияние на детей так называемого спиннера – популярной игрушки, которую государственные телеканалы недавно сочли инструментом зомбирования, применяемым внесистемной оппозицией.

Роспотребнадзор сообщает на своем сайте, что в детской и подростковой среде отмечается «агрессивное продвижение» спиннера. Изготавливают его из материала, который может не отвечать «обязательным требованиям». Родителям рекомендуется не покупать игрушку в неустановленных местах, с рук. Влияние на детей и возможные негативные последствия служба изучит вместе с учеными.

Месяц назад, 16 июня, телеканал «Звезда» выпустил сюжет о потенциальной опасности для детской психики таких игрушек. 19 июня свой сюжет дал канал «Россия 24» (и 12 июля – новый), который предположил, что спиннеры – «инструмент зомбирования», а мода на них поддерживается внесистемной оппозицией, на акциях которой игрушки якобы продают. Ужасное дело: со спиннером в руках на суде 31 мая был замечен Алексей Навальный! Ясно, что не просто так. Эта штука управляет массами и делает восприимчивым к манипуляциям.

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