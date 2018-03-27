Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4534 от 27.03.2018 под заголовком: Нужен ли России особый путь в криптоэкономике

Нужен ли России особый путь в криптоэкономике

Эксперты Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, Иван Ермохин и Александра Коваль о том, что не так в законе о цифровых финансовых активах
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2017 год в России прошел под лозунгами цифровизации экономики, необходимости повсеместного внедрения блокчейн-технологий и регулирования криптовалют. Однако для остального мира вопрос оборота криптовалют не новость – там регулирование разрабатывается уже как минимум пять лет. В США первые слушания по регулированию криптовалют в сенате прошли еще в 2013 г., тогда же с разъяснениями выступили налоговый регулятор и подразделения финансовой разведки. Они заложили основы правового поля для развития криптоэкономики, позволили адаптировать существующие нормы под новый рынок, признавая его высокий потенциал. Подобные разъяснения были сделаны и в Великобритании, Швейцарии, ЕС и др.

Однако подход к регулированию криптоэкономики в России изначально сильно отличался от международного. Еще в августе 2014 г. Минфин России опубликовал проект закона об ответственности за выпуск денежных суррогатов, а в 2015 г. министерство разработало еще один законопроект, где предусматривалась уголовная ответственность за создание и перевод криптовалют. За два с лишним года логика регулятора несколько изменилась – с запрета на регулирование, но настороженное отношение и нежелание признавать криптовалюту в качестве договорного средства платежа остались (надо понимать – именно эта функция криптовалют во многом обеспечит развитие нового рынка), как и желание принять отдельный закон для регулирования криптовалют и ICO, в то время как другие страны ограничиваются разъяснениями и изменениями текущего законодательства.

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