Как нащупать крипту

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Появившийся вчера первый вариант законопроекта, описывающего контуры регулирования в России цифровых активов – криптовалют и токенов, должен стать предметом тщательного обсуждения максимально широкого круга экспертов, несмотря на жесткие ограничения по срокам, заданные президентом. Сейчас правительство закладывает фундамент регулирования в важнейшей и быстро развивающейся сфере цифровой экономики: непросчитанные решения и ошибки – как чрезмерное зарегулирование, так и правовые лакуны и неопределенности – могут дорого обойтись и государству, и экономике.

Авторам будущего закона (или целого пакета законов) предстоит описать, по сути, целый новый мир в мельчайших его подробностях: от определения токенов, криптовалюты, майнинга до вопросов обеспечения энергобезопасности и тонкостей налогообложения валют и проч. К разработке подключены помимо профильных Минфина, Минсвязи, Минюста и Банка России министерства промышленности, энергетики, ФСБ, Росреестр.