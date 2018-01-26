Как нащупать крипту
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Появившийся вчера первый вариант законопроекта, описывающего контуры регулирования в России цифровых активов – криптовалют и токенов, должен стать предметом тщательного обсуждения максимально широкого круга экспертов, несмотря на жесткие ограничения по срокам, заданные президентом. Сейчас правительство закладывает фундамент регулирования в важнейшей и быстро развивающейся сфере цифровой экономики: непросчитанные решения и ошибки – как чрезмерное зарегулирование, так и правовые лакуны и неопределенности – могут дорого обойтись и государству, и экономике.
Авторам будущего закона (или целого пакета законов) предстоит описать, по сути, целый новый мир в мельчайших его подробностях: от определения токенов, криптовалюты, майнинга до вопросов обеспечения энергобезопасности и тонкостей налогообложения валют и проч. К разработке подключены помимо профильных Минфина, Минсвязи, Минюста и Банка России министерства промышленности, энергетики, ФСБ, Росреестр.
Пока сколько-нибудь проработаны драфты двух документов – подготовленный Минфином законопроект, описывающий цифровые активы как финансовые инструменты, и обсуждаемая под эгидой Минкомсвязи концепция регулирования майнинга. Общего у двух драфтов пока немного – и это сходство скорее идеологическое, чем терминологическое: и там и там предполагается существенное вовлечение государства в процессы, которые сейчас проходят полностью без его участия. На уровне терминов два ведомства имеют дело фактически с разными сущностями: Минсвязи – с токенами (как единицей измерения криптовалют), полученными только в результате майнинга, Минфин – с токенами, которые предлагаются инвесторам на ICO (первичном размещении криптовалют). Если майнинг предполагается сделать доступным как физическим, так и юридическим лицам (но юрлицам – после регистрации), то полномочия по проведению ICO, как следует из проекта Минфина, должны быть только у юрлиц и ИП. Для неквалифицированных инвесторов – считай, обывателей – объем покупки токенов на ICO предполагается ограничить 50 000 руб. Сама идея установить ограничения понятна: предупредить появление обманутых криптоинвесторов, которые, судя по прежним опытам, в первую очередь склонны предъявлять претензии государству. Но формулировка явно неполна – в частности, не уточняется, идет ли речь о сумме разовой инвестиции или общей сумме инвестиций за какой-либо период, и на это уже указали эксперты.
Но это скорее подробности – интересные, но отчасти вторичные по отношению к ключевому вопросу: будут ли легализованы токены и криптовалюты в России и если да, то что с ними можно будет делать? Пока все, что известно, – это скептическое отношение к легализации ключевых финансовых институтов, роль и вес экспертов в формулировании принципиального подхода неясны и неочевидны. Их участие в процессе выработки решения тем важнее, что ему, государству, проще функционировать в рамках запретов и ограничений: другое дело, что цифровой мир – как раз та сфера, где этот подход безусловно устарел.