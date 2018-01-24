Инвесторам могут запретить вкладывать более 50 000 рублей в цифровые токены

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Государство намерено запретить продажу цифровых токенов на сумму более 50 000 руб. неквалифицированным инвесторам Андрей Гордеев / Ведомости

Государство намерено запретить продажу цифровых токенов на сумму более 50 000 руб. неквалифицированным инвесторам. Об этом говорится в проекте закона «О цифровых финансовых активах», который должен отрегулировать новую отрасль выпуска и оборота цифровых активов. Токен – один из видов таких активов (документ отделяет его от криптовалют), который выпускают юридические лица для привлечения финансирования.

«Ведомости» ознакомились с копией законопроекта, который обсуждался 18 января на совещании, организованном Минфином и Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ; его учредитель – Минфин). Его подлинность подтвердил один из участников совещания. Но в четверг Минфин опубликует скорректированный законопроект, сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.