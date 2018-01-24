Инвесторам могут запретить вкладывать более 50 000 рублей в цифровые токены
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Государство намерено запретить продажу цифровых токенов на сумму более 50 000 руб. неквалифицированным инвесторам. Об этом говорится в проекте закона «О цифровых финансовых активах», который должен отрегулировать новую отрасль выпуска и оборота цифровых активов. Токен – один из видов таких активов (документ отделяет его от криптовалют), который выпускают юридические лица для привлечения финансирования.
«Ведомости» ознакомились с копией законопроекта, который обсуждался 18 января на совещании, организованном Минфином и Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ; его учредитель – Минфин). Его подлинность подтвердил один из участников совещания. Но в четверг Минфин опубликует скорректированный законопроект, сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.
Запрет для неквалифицированных инвесторов вкладывать более 50 000 руб. в выпускаемый токен войдет и в грядущую версию документа, уточнил Моисеев. По его данным, около 90% всех ICO (Initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) сейчас являются мошенническими. Чтобы разбираться и участвовать в торговле токенами, люди должны иметь определенную квалификацию, объясняет Моисеев.
Каждый выпуск токенов должен сопровождаться публикацией сопроводительных документов. Основной – публичная оферта, которая опишет все детали будущей сделки по продаже токенов, гласит законопроект.
«Мы намеренно отделяем токены от цифровых валют, и в основном говорим про токены в этом законопроекте, про цифровую валюту пока не говорим, но готовимся это (в том или ином формате) сделать» – комментировал в конце декабря прошлого года раннюю версию будущего регулирования Моисеев.
В обновленную версию законопроекта войдет глава об обмене криптовалют друг на друга и традиционные валюты по биржевым курсам, обещает Моисеев.
Ограничивать вложения от одного неквалифицированного инвестора совершенно бессмысленно, потому что не составляет никаких трудностей инвестировать большую сумму, и нет совершенно никакой возможности это проконтролировать, рассуждает собеседник «Ведомостей», участвовавший в совещании с НИФИ. «Если очень хочется что-то ограничить, то было бы разумнее ограничить общую сумму, которую может привлечь проект», – полагает он. Но такого пункта документ, с которым ознакомились «Ведомости», не содержит.
Запрет на участие в финансировании вряд ли поможет защищать права инвесторов, солидарен партнер одной из компаний, участвующих в выводе проектов на ICO. Взамен он предлагает ужесточить отбор проектов, привлекающих деньги.
Представитель НИФИ не ответил на вопросы «Ведомостей».