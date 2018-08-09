Лисин раскритиковал предложение Белоусова поднять налоги для металлургов и химиков

Владимир Лисин раскритиковал предложение помощника президента Андрея Белоусова Андрей Гордеев / Ведомости

Владелец одного из крупнейших в России производителя металла НЛМК и президент ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин раскритиковал предложение помощника президента Андрея Белоусова. Он посоветовал увеличить налоговую нагрузку для металлургических компаний на 250 млрд руб. для того, чтобы выполнить майские указы президента. Заявление Лисина есть у «Ведомостей».

Белоусов предложил уравнять рентабельность по EBITDA металлургов, химиков и нефтехимиков с рентабельностью по EBITDA нефтяных и газовых компаний при помощи увеличения налоговой нагрузки первых. Всего Белоусов предложил увеличить для них нагрузку на 513,66 млрд руб. В список компаний, которым Белоусов предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали 14 юрлиц. В частности, это НЛМК, «Северсталь», «Мечель», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур».

«Предложенный метод формирования дополнительной налоговой базы выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить», считает бизнесмен.

«Не учитывается, сколько компания инвестировала раньше, возвращая деньги в производство и повышая рентабельность, и сколько ей нужно инвестировать в будущем. В результате возникает риск снижения инвестиций и конкурентоспособности. Планируемое изъятие у компаний черной металлурги на уровне 250 млрд руб. в год больше общих инвестиций сектора за 2017 год – 170 млрд руб.», отметил Лисин.

В качестве базы сравнения взята средняя рентабельность нефтегазовой отрасли за 2017 г. – 22%. Но такая или более низкая рентабельность была только у «Роснефти» и «Лукойла», у остальных нефтегазовых компаний показатель выше, говорит Лисин. Он отметил, что «окончательное мнение можно будет сформировать, когда [компания] получит официальный документ»: представленное предложение вызывает много вопросов. «Например, для справедливого расчета, необходимо по-другому учитывать налоговую нагрузку. В базу расчета нельзя включать выручку компаний в зарубежных юрисдикциях, в которых совершенно иное налогообложение. Налоговая нагрузка должна рассчитываться не от выручки, а от прибыли компании, которая является источником инвестиций, дивидендов и выплат государству», говорит Лисин. Предложение мало коррелирует с обещаниями власти не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, резюмирует он.

Топ-менеджер другой компании, попавшей в список Белоусова, заявил «Ведомостям», что уровень налоговой нагрузки для многих приведенных в списке Белоусова компаний сопоставим с компаниями нефтегазовой отрасли: «Рентабельность по EBITDA не является объективным показателем уровня налоговой нагрузки, так как не учитывает капитальные затраты, долг и ряд других параметров». Предложенный подход по изъятию «сверхдоходов» дестимулирует компании двигаться в этом направлении, ставит под угрозу существующую инвестпрограмму, отмечает он.

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