Экономика / Макроэкономика и бюджет

Чиновникам нужно найти еще 8 трлн рублей на выполнение нового указа Путина

Новое правительство проведет пенсионную реформу, но не будет повышать НДФЛ
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Расходы на выполнение нового майского указа президента Владимира Путина составят 8 трлн руб. за 2019–2024 гг., сообщил кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с депутатами в Госдуме. По предварительным подсчетам, расходы будут увеличены на треть и составят около 25 трлн руб., из которых 8 трлн руб. необходимо добавить, сказал Медведев.

Новый майский указ был опубликован сразу после вступления президента в должность. Приоритетами на ближайшие шесть лет стали демография, здравоохранение и образование, развитие городской среды, экологии, автодорог, цифровой экономики, социальной сферы. Указ закрепил цели из послания Путина Федеральному собранию – попасть в пятерку крупнейших экономик мира, снизить бедность вдвое, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, а в дальнейшем – до 80 лет. Помимо борьбы со смертностью от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний Путин предлагает сосредоточиться на профилактике и пропаганде здорового образа жизни, новых медицинских технологиях, повсеместной доступности первичной медико-санитарной помощи, в том числе – на увеличении числа врачей.

Для увеличения количества и качества рабочей силы впервые намечена цель снизить смертность трудоспособных россиян – до 350 случаев на 100 000 человек. Все дети младше трех лет должны к 2021 г. иметь возможность пойти в детский сад, чтобы их матери могли работать. Для взрослых должна быть создана система переобучения и переподготовки. Поручения в образовании во многом воспроизводят предложения ЦСР и Высшей школы экономики о создании системы патроната для дошкольников, раннем выявлении талантов, модернизации системы профессионального образования, повышении квалификации учителей и увеличении доли иностранцев в российских вузах как минимум вдвое. По качеству общего образования Россия должна войти в первую десятку стран. В инфраструктуре президент предлагает, в частности, заняться региональными автодорогами и аэропортами, транспортными коридорами Запад – Восток и Север – Юг. Ставка по ипотеке для людей со средним достатком должна быть менее 8%, ввод жилья должен вырасти до 120 млн кв. м в год – против менее 80 млн в 2017 г. Все это будет оформлено в 12 национальных проектов, которые должны быть разработаны к 1 октября 2018 г.

Где взять деньги

Как финансировать такие расходы, чиновники пока не решили. Прежнее правительство рассматривало увеличение пенсионного возраста, повышение НДФЛ на 2 процентных пункта – до 15% – с введением необлагаемого минимума, отмену 10%-ной льготной ставки по НДС, налоговый маневр (снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении НДС до 22%), а также завершение нефтегазового налогового маневра (обнуление экспортной пошлины и повышение НДПИ) и введение торгового сбора с оборота в 4%.

В ближайшее время правительство внесет в Госдуму предложения по пенсионному возрасту, сообщил Медведев. А также рассказал, что решений относительно изменения ставки НДФЛ правительство не готовит. В зависимости от того, насколько значительным будет повышение пенсионного возраста, бюджет сможет сэкономить 0,1–0,2% ВВП к 2050 г., оценивали эксперты Академии народного хозяйства и госслужбы.

Часть расходов будет осуществляться за счет сокращения трат по другим статьям бюджета, например на оборону, писал Bloomberg. Финансирование здравоохранения возможно за счет перераспределения бюджетных расходов, говорил в марте министр финансов Антон Силуанов. А председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предлагал снизить расходы на оборону и безопасность с 7,4 до 6,5% ВВП, что сэкономит около 6 трлн руб. в 2018–2024 гг.

Если дополнительные расходы бюджета на реализацию нового указа составят 8 трлн руб, это эквивалентно 1% ВВП, оценивает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Доходы на эти цели можно частично найти за счет перераспределения расходов, повышения собираемости налогов, в случае ускорения экономического роста в России, перечисляет он.

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