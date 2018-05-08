Кому нужны реформы четвертого срока

Громкие заявления принесшего в понедельник президентскую присягу Владимира Путина о будущем прорыве и грядущих реформах – если, конечно, считать их не декларациями, а сколько-нибудь реальными планами президента на четвертый срок – созвучны ожиданиям немалой части общества, но они противоречат настроениям и интересам той части пассивного провластного электората, которая мечтает о возвращении идеализированного в массовом сознании советского социального устройства. На радикальные преобразования, заявленные президентом, у модернизационного крыла бюрократии есть 2–2,5 года – после чего обществу накануне старта нового избирательного цикла нужно будет уже предъявлять первые убедительные результаты. Правда, пока неочевидно, что новый кабинет, первые контуры которого уже намечены, окажется тем самым правительством модернизации, которого требуют президентские обещания: новых лиц почти нет, зато новые назначения обещаны людям из старой колоды.

Инаугурационная речь Путина подтвердила программный характер предвыборного послания Федеральному собранию: вступая в должность, новый старый президент повторил тезис о необходимости прорыва во всех сферах жизни, возможный только в свободном обществе, которое готово воспринимать новое и «отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину». Лидерами перемен, по словам Путина, должна стать молодежь с ее «дерзновенностью», которая будет верна ценностям правды и справедливости. Последняя фраза прозвучала диссонансом после субботнего разгона митингов жаждавшей правды и справедливости молодежи полицией и казаками с нагайками.

Предвыборные опросы социологов говорят, что запрос на перемены, о которых говорит президент, в стране есть. По данным фонда «Общественное мнение», доля сторонников значительных изменений курса управления страной по сравнению с 2012 г. увеличилась с 44 до 48%, незначительных – снизилась с 27 до 21%, при этом с 14 до 20% выросло число тех, кто считает, что никакие реформы не нужны. По данным ВЦИОМа, необходимость реформ во многих сферах жизни отметили 59% опрошенных, в некоторых – 30%, отрицают их необходимость всего 2%. Свежие данные подтверждаются и другими исследованиями: так, осенью 2017 г. ученые Института социологии РАН впервые за последние10 лет зафиксировали пусть незначительное, но большинство – 51% – сторонников перемен, а желающие сохранения стабильности оказались в символическом меньшинстве.

Но каких конкретно перемен хотят россияне? Политические преобразования никогда не занимали высоких мест в рейтинге ожиданий – большинство пожеланий всегда описывается в экономических терминах. Вот и сейчас приоритетами нового срока 39% респондентов «Левады» назвали повышение пенсий, зарплат и социальных пособий, 25% – доступные и качественные медицину и образование, 20% – развитие экономики, выход из кризиса и снижение зависимости от нефти. Это не то чтобы обновление, хотя многое из того, чего ждут от четвертого срока россияне, уже заявлено в новом «прорывном» указе. Скорее это возвращение позднесоветского уклада, который многим кажется золотым веком относительного достатка и справедливости. Налицо реставрационные настроения, стремление вернуть черты советского социального государства, желание таких преобразований, которые улучшат повседневную жизнь и не ухудшат ситуацию там, где она представляется благополучной, отмечает Алексей Левинсон из «Левада-центра».

Но Путин и его окружение могут оказаться в ловушке, когда их стремление к реформам будет противоречить патерналистскому запросу значительной части населения, желающему вернуться во времена своей молодости, считает политолог Алексей Макаркин. Ностальгирующим по СССР сторонникам президента придется столкнуться с неприятными для них продолжением реформ медицины и образования, повышением пенсионного возраста и проч. Времени на их проведение у инициаторов и сторонников реформ (если они все же окажутся в новом кабинете – в кадровых анонсах, сделанных в Госдуме будущим новым старым премьером Дмитрием Медведевым, нет никаких воплощающих глобальные перемены имен) немного – до ближайших парламентских выборов меньше трех лет. Реформы могут снизить уровень одобрения президента, но недовольство будет нетрудно перенести на правительство, а перед выборами патерналистски настроенное население получит успокаивающие подарки, прогнозирует Макаркин. Путин по-прежнему олицетворяет «все хорошее», а во «всем плохом» традиционно виноваты все остальные, отмечает гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков.