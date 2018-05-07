Новый кабинет Дмитрия Медведева состоит из знакомых лиц

Но никто из прежних вице-премьеров не остался при прежней должности

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Дмитрий Медведев должен защитить самое дорогое, что есть у россиян, – здоровье и долголетие Евгений Разумный / Ведомости

Снова майский указ с бесспорными задачами и снова Дмитрий Медведев – кандидат в председатели правительства: Владимир Путин начал работать президентом. Следом кандидат Медведев рассказал единороссам в Госдуме, кого бы он хотел видеть своими заместителями, – и это оказались в основном хорошо известные чиновники.

Никто из вице-премьеров прежнего состава правительства своего места не сохранил. Первым зампредом вместо Игоря Шувалова Медведев предложил Антона Силуанова, министром финансов он останется. Социальным вице-премьером – председателя Счетной палаты Татьяну Голикову, министра здравоохранения и социального развития в правительстве Путина. Ольга Голодец, прежний социальный вице-премьер, предложена в вице-премьеры по культуре и спорту. Дмитрий Козак, прежде отвечавший за развитие регионов, переброшен на энергетику и промышленность – вместо Аркадия Дворковича, которого среди кандидатов нет. Другая часть полномочий Дворковича может лечь на кандидата в вице-премьеры по цифровой экономике, транспорту и связи – замруководителя аппарата правительства Максима Акимова.

Им-то и придется обеспечить России ускоренное экономическое развитие и технологический прорыв, обещанные Путиным.

Что делать

«Россия – для людей» – так выглядит лозунг четвертого президентского срока, по мнению Путина: власти должны сосредоточиться на внутренних задачах – экономическом развитии и технологическом прорыве. Цели на ближайшие шесть лет зафиксированы в подписанном им сразу после церемонии указе: приоритетами стали демография, здравоохранение и образование, развитие городской среды, экологии, автодорог, цифровой экономики, социальной сферы.

Предложения в указе во многом воспроизводят идеи Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, который настаивал на увеличении государственных вложений в человеческий капитал и инфраструктуру.

Указ закрепил цели из послания Путина Федеральному собранию – попасть в пятерку крупнейших экономик мира, снизить бедность вдвое, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, а в дальнейшем – до 80 лет. Помимо борьбы со смертностью от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний Путин предлагает сосредоточиться на профилактике и пропаганде здорового образа жизни, новых медицинских технологиях, повсеместной доступности первичной медико-санитарной помощи, в том числе – на увеличении числа врачей.

Для увеличения количества и качества рабочей силы впервые намечена цель снизить смертность трудоспособных россиян – до 350 случаев на 100 000 человек. Все дети младше трех лет должны к 2021 г. иметь возможность пойти в детский сад – чтобы их матери могли работать. Для взрослых должна быть создана система переобучения и переподготовки.

Поручения в образовании во многом воспроизводят предложения ЦСР и Высшей школы экономики о создании системы патроната для дошкольников, раннем выявлении талантов, модернизации системы профессионального образования, повышении квалификации учителей и увеличении доли иностранцев в российских вузах как минимум вдвое. По качеству общего образования Россия должна войти в первую десятку стран.

В инфраструктуре президент предлагает, в частности, заняться региональными автодорогами и аэропортами, транспортными коридорами Запад – Восток и Север – Юг. Ставка по ипотеке для людей со средним достатком должна быть менее 8%, ввод жилья должен вырасти до 120 млн кв. м в год – против менее 80 млн в 2017 г.

Все это будет оформлено в 12 национальных проектов, которые должны быть разработаны к 1 октября 2018 г. Сколько нужно денег, где их возьмет правительство – в указе не говорится.

По расчетам ЦСР, расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру нужно к 2024 г. увеличить на 2,3% ВВП.

Старое правительство долго спорило об источниках финансирования. Рассматривалось увеличение пенсионного возраста, налогов, переход к адресной социальной поддержке. Судя по последним заявлениям Медведева, вопрос об увеличении пенсионного возраста можно считать решенным.

А вот об изменении налогов ничего определенного пока не сказано. Совещания в Кремле шли все выходные, рассказывали чиновники, в основном предлагалось переложить расходы на создание «России для людей» на самих людей.

Кто будет делать

Посты вице-премьера и министра финансов в правительстве Путина совмещал Алексей Кудрин, но он был просто вице-премьером. Антон Силуанов в роли куратора всей экономики и финансов де-факто воплотит в жизнь идею о слиянии Минфина и Минэкономразвития, которая обсуждалась в правительстве последние несколько лет.