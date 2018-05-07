Политологи о выдвижении Медведева: он будет премьером как минимум до 2021 года

Персона Медведева политически и психологически максимально комфортна для Путина, говорит Михаил Виноградов Е. Кузьмина / Ведомости

Владимир Путин, вступив в должность президента России в четвертый раз, внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения на пост премьер-министра.

Дмитрий Бадовский, председатель совета директоров фонда «Институт социально-экономических и политических исследований»:

Мотивы решения оставить Медведева на посту премьера Путин, по сути, назвал накануне на встрече с уходящим составом правительства. Он специально подчеркнул необходимость преемственности и последовательности, отметил и персональные заслуги Медведева. Президенту важно, чтобы новый кабинет начал работу максимально быстро, без раскачки и начал решать новые задачи, сформулированные в послании 1 марта. Неоднократно говорилось, что многие из решений нового кабинета могут быть «непростыми», и Путин отмечал, что окончательно выберет кандидатуру премьера с учетом «умения объяснять» такие решения. У Медведева очень серьезный опыт публичной политики, и по этому критерию он превосходил всех других потенциальных кандидатов.

Новый состав правительства точно будет работать до 2022 г. Ключевые реформы, которые необходимо запустить в ближайшее время, имеют большую временную глубину реализации. Более-менее серьезная реконфигурация правительства возможна не ранее 2022 г., когда после очередных выборов в Госдуму в 2021 г. российская политическая система вступит в период подготовки к выборам президента 2024 г.

Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге

Медведев зарекомендовал себя очень лояльным сторонником Путина. Президент не может предъявить каких-то серьезных претензий Медведеву, не предъявляя косвенно претензий самому себе. Хотя это не дает Медведеву гарантий дальнейшего длительного политического выживания. Понятно, что перестановки в правительстве, которые делаются после инаугурации, носят в значительной степени символический характер. А при возникновении реальной необходимости правительство может быть сменено в любой момент. Чтобы правительство сменилось, нужна чрезвычайная необходимость, связанная с серьезными кризисными явлениями в экономике или внешнеполитической жизни. Исключать этого мы не можем, но пока этот сценарий далек от реализации. Исходя из текущей ситуации нет никаких оснований, чтобы не продлевать пребывание Медведева на посту премьера. Я думаю, он находится в коротком списке людей, которых Путин рассматривает как своих возможных преемников.

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»

Персона Медведева политически и психологически максимально комфортна для Путина – и в силу отношений, которые между ними есть, и в силу поступка, совершенного Медведевым осенью 2011 г., когда, по сути, он отказался от всего ради Путина. Такого масштабного «подвига» не совершал ни один российский политик. Он пошел на максимальные репутационные риски.

Была некая двусмысленность, поскольку есть запрос на создание дополнительного воздуха в политике и обновление. И Путин ни разу в ходе избирательной кампании не давал никаких публичных обязательств в отношении Медведева. Попытки протестировать устойчивость правительства предпринимались – вплоть до ареста [владельца группы «Сумма» Зиявудина] Магомедова. Но в целом масштаб давления в пользу замены премьера оказался незначительным, несмотря на эффект усталости, который есть у части истеблишмента.

В случае серьезного ухудшения социального самочувствия ход с заменой Медведева всегда остается в кармане. Кроме того, сейчас будут создаваться некие ожидания экватора путинского срока в мае 2021 г., после чего могут быть приняты некие настоящие решения, связанные с транзитом власти. Вряд ли Медведеву давались какие-то конкретные обязательства относительно сроков его полномочий.

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Сценарий [переназначения Медведева] считался базовым, и никаких форс-мажоров не произошло. Медведев – это понятный премьер-министр. И Медведев как премьер – это отложенный вопрос преемника. Если бы была другая кандидатура, то этот человек сразу начал бы восприниматься как потенциальный преемник. А Медведев, хотя, естественно, тоже является одним из кандидатов в преемники, все равно олицетворяет некую стабильность и преемственность.

Думаю, что [Медведев назначен] как минимум до 2021 г. Если не произойдет форс-мажора, до следующей Госдумы он сможет спокойно работать. А Госдума будет таким переходным моментом. Если Медведев и после этого сохранит свою позицию, то тогда, конечно, он будет фаворитом и в качестве преемника.

Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги

Сила Медведева – в его слабости. Он технически всех устраивает. Это месседж всем элитам: продолжаем двигаться как двигались, не надейтесь на нарушение баланса, главный балансир остается на месте. Все группировки, которые могут на что-то влиять, остаются в том же состоянии, что и были. Это разумно для человека, который не хочет становиться хромой уткой, а с другой стороны, ему еще рано определяться с настоящим преемником, если он будет его обозначать через пост премьер-министра.

На посту премьера Медведев точно останется до выборов в Госдуму 2021 г. А дальше, если Путин решит вводить в игру преемника или нужно будет решать обострившиеся экономические проблемы, он назначит на этот пост кого-то посерьезнее, фигуру политическую. Но предсказать, из какого лагеря будет эта фигура, невозможно. Пока же Путин демонстрирует, что проблема преемственности решена и что это не новый шестилетний срок, а все тот же двенадцатилетний срок.

Андрей Колядин, политолог

Есть три основные причины, почему Медведев остается премьером. Первая: он профессионал. Он был и президентом, и премьером, поэтому знает все нюансы и подоплеку этой работы. Ему не нужно ничему учиться и выстраивать внутренние взаимосвязи, которые являются основой эффективной работы. Вторая причина: он является громоотводом, который уводит от Путина основные удары недовольства экономической политикой, и таким образом убирает негатив с президентской вертикали. И третье: любой другой человек, назначенный на эту должность, будет воспринят определенной частью элиты как потенциальный преемник. Это разделит с таким трудом сложившуюся вертикаль президентской власти и заставит определенную часть элит броситься к потенциальному преемнику, что снизит эффективность управления президента.

Думаю, Медведев будет находиться на посту премьер-министра до того момента, пока не возникнет проект «Преемник» и когда нужно будет подготовить соответствующую кандидатуру на должность первого лица государства. Если, конечно, не будет принято решение пойти по другому сценарию и, например, путем проведения конституционной реформы сохранить за Владимиром Путиным влияние в обществе.

Мне кажется, Медведев не станет преемником: слишком высок негатив в отношении него. Но несмотря на то, что в обществе к нему есть накопившееся раздражение, как управленец, как премьер он очень профессионален и безопасен для большинства элит.

Как прошла инаугурация Владимира Путина