Чем опасен четвертый срок Путина

Статья опубликована в № 4489 от 18.01.2018 под заголовком: Чем опасен четвертый срок

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Новый срок, однако, обещает быть качественно иным: президенту в случае успешного переизбрания придется столкнуться с вызовами, работать с которыми у власти нет ни навыков, ни опыта Максим Стулов / Ведомости

В марте состоятся очередные президентские выборы, результат которых запрограммирован на убедительную победу Владимира Путина. Для президента это будет официально четвертый срок, реально общая продолжительность его нахождения у власти насчитывает почти 18 лет. Однако если прежние годы были относительно стабильными именно во внутриполитическом контексте, то предстоящий очередной срок может стать сильнейшим политическим испытанием, связанным именно с процессами, происходящими внутри России.

Мы привыкли к тому, что режим Путина функционирует практически без внутриполитических сбоев. Парламент находится под контролем администрации президента, партийная система опирается на доминирующую партию власти и все более «конструктивную» системную оппозицию, общая социальная поддержка остается крайне высокой, базирующейся на уже едва ли не официально легитимированной безальтернативности Путина, политическое пространство практически вычищено. Пожалуй, построение жесткой вертикали власти, вобравшей в себя и законодательную, и судебную ветви власти, дошедшей до регионов и местного самоуправления, выглядит главным институциональным завоеванием Путина внутри страны. Новый срок, однако, обещает быть качественно иным: президенту в случае успешного переизбрания придется столкнуться с вызовами, работать с которыми у власти нет ни навыков, ни опыта.

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