Политика / Власть «Мы не прогибаемся под внешними обстоятельствами»: Медведев назвал новых вице-премьеров Среди них – Силуанов, Голикова и Мутко. На некоторые фамилии депутаты отреагировали смехом {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 07.05.18