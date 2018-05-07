Политика / Власть

«Мы не прогибаемся под внешними обстоятельствами»: Медведев назвал новых вице-премьеров

Среди них – Силуанов, Голикова и Мутко. На некоторые фамилии депутаты отреагировали смехом

07.05.18
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