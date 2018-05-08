Медведев: новое правительство предложит изменить пенсионный возраст

Кандидат в премьеры в очередной раз не стал говорить, что пенсионный возраст будет повышен, но намекнул на это

Медведев в очередной раз отметил, что сегодняшний возраст выхода на пенсию не соответствует средней продолжительности жизни в стране Михаил Метцель / ТАСС

Правительство в ближайшее время подготовит законопроект с предложениями об изменении пенсионного возраста, сообщил и. о. премьера Дмитрий Медведев на заседании Госдумы. В эти минуты депутаты рассматривают его кандидатуру на должность премьера.

Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста Медведеву задал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Медведев в своем ответе не сказал, что будет принято решение о повышении возраста выхода на пенсию. Однако, по его словам, властям «нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста». Медведев напомнил, что нынешний возраст выхода на пенсию устанавливался в 1930-е гг., когда продолжительность жизни составляла лишь около 40 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни в России превышает 72 года.

«Правительство свои предложения [по вопросу пенсионного возраста] подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу», – сказал Медведев депутатам.

В конце апреля в интервью каналу «Россия 1» Медведев заявил, что правительство «стоит на пороге» разработки законопроекта об изменении пенсионного возраста. Он также избегал слова «повышение».

«Решение по этому поводу, так или иначе, государству придется принимать, – признал Медведев. – Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны – не создать отрицательных настроений среди людей».

Во время итогового отчета о работе правительства в Госдуме 11 апреля Медведев подчеркивал, что изменение пенсионного возраста «давно назрело».

Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Россия – одна из немногих стран СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким. Число трудоспособных россиян сокращается, а пенсионеров, которых им предстоит содержать за счет взносов, растет. Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина предлагал постепенно повысить возраст выхода на пенсию к 2034 г. до 63 лет у женщин и 65 у мужчин.