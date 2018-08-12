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Силуанов прокомментировал идею изъятия сверхдоходов у бизнеса

Правительство не планирует заставлять предпринимателей делиться сверхдоходами, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это какие-то благотворительные акции, социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем», — сказал Силуанов (цитата «РИА Новости»).

По мнению министра, вопрос заключается в том, как компании распоряжаются дополнительными доходами. «Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. Если вкладываются в производство, новые рабочие места — вот о чем надо говорить с этими предприятиями. Не путем изъятия в бюджет, а о том, чтобы эти деньги работали в России», — считает Силуанов.

В четверг стало известно о том, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список компаний, которым он предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали 14 юрлиц. В частности, это НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур». Полученными деньгами Белоусов предлагает покрыть расходы на исполнение майских указов президента.

Владимир Путин согласился с необходимостью проработки этого предложения в правительстве, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что «пока президент не давал согласия на какие-либо решения».

Силуанов, комментируя предложение Белоусова в пятницу, сообщил, что правительство подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, но «никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит».

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