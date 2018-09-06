В мире подскочил спрос на бриллианты и ювелирную продукцию

Статья опубликована в № 4647 от 06.09.2018 под заголовком: Рынок не охладел к бриллиантам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Рынок не охладел к бриллиантам Евгений Егоров / Ведомости

Продажи алмазов в мире выросли во II квартале 2018 г. по отношению к тому же периоду прошлого года на 8% до 37,9 млн каратов, пишут аналитики «ВТБ капитала» в своем обзоре. Продажи «Алросы» (28% мирового производства алмазов) в июле выросли на 17%, а за семь месяцев – на 9%. С начала года рост ценовых индексов «Алросы» и De Beers (20% производства) превысил 4%. Торговля алмазами в Индии в июле выросла в 2 раза в годовом сравнении, а маржинальность крупнейшего азиатского огранщика Asian Star превысила 5%.

Tiffany отчиталась о росте продаж ювелирной продукции на 28% во II квартале. Общие продажи ювелирной продукции и часов в США увеличились на 8,7%, следует из обзора. «Никаких признаков традиционного летнего снижения спроса на бриллианты не было», – отмечают аналитики.