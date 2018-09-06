В мире подскочил спрос на бриллианты и ювелирную продукцию
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Продажи алмазов в мире выросли во II квартале 2018 г. по отношению к тому же периоду прошлого года на 8% до 37,9 млн каратов, пишут аналитики «ВТБ капитала» в своем обзоре. Продажи «Алросы» (28% мирового производства алмазов) в июле выросли на 17%, а за семь месяцев – на 9%. С начала года рост ценовых индексов «Алросы» и De Beers (20% производства) превысил 4%. Торговля алмазами в Индии в июле выросла в 2 раза в годовом сравнении, а маржинальность крупнейшего азиатского огранщика Asian Star превысила 5%.
Tiffany отчиталась о росте продаж ювелирной продукции на 28% во II квартале. Общие продажи ювелирной продукции и часов в США увеличились на 8,7%, следует из обзора. «Никаких признаков традиционного летнего снижения спроса на бриллианты не было», – отмечают аналитики.
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