«Яндекс» предпринял вторую попытку запустить сервис для поиска бытовых услуг
Прошлый проект закрылся три года назад
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Это уже вторая попытка «Яндекса» создать агрегатор бытовых услуг. Прошлый назывался «Яндекс.Мастер»
Евгений Разумный / Ведомости
«Яндекс» запустит сервис поиска бытовых услуг «Яндекс. Услуги», сообщила компания. «Он поможет найти специалистов для решения любых бытовых проблем, от ремонта стиральной машины до стрижки собаки», – сказано в пресс-релизе.
Сейчас «Яндекс. Услуги» занимается регистрацией специалистов, когда их наберется достаточно, сервис откроется для заказчиков и будет работать как с частниками, так и с компаниями по всей России. «Специалисты получат доступ к огромной аудитории пользователей поиска, которые каждый день задают больше миллиона запросов об услугах», – обещает «Яндекс».
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