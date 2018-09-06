Бизнес / Торговля и услуги

«Яндекс» предпринял вторую попытку запустить сервис для поиска бытовых услуг

Прошлый проект закрылся три года назад
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«Яндекс» запустит сервис поиска бытовых услуг «Яндекс. Услуги», сообщила компания. «Он поможет найти специалистов для решения любых бытовых проблем, от ремонта стиральной машины до стрижки собаки», сказано в пресс-релизе.

Сейчас «Яндекс. Услуги» занимается регистрацией специалистов, когда их наберется достаточно, сервис откроется для заказчиков и будет работать как с частниками, так и с компаниями по всей России. «Специалисты получат доступ к огромной аудитории пользователей поиска, которые каждый день задают больше миллиона запросов об услугах», обещает «Яндекс».

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Комментарии  ()
komandir
10:21 06.09.2018
Лучше сделать не так просто на ограниченной русскоязычной аудитории. Это дорого. И обходится в целом дороже чем тому же гуглу. Яндекс попал в вилку. У него Американские акционеры. Он публичная компания. Ему нужен рост постоянный, тем более что рубль падает. Ушла Украина.... Поэтому он начинает захватывать другие ниши и "убивать" другие проекты. В этот раз - Ремонтник.ру. Юду, Авито и так далее. Роста у него нет. если смотреть статистику. Сделал например Дзен - хороший проект. Но отжал за счет него все дорогие клики Директа. На сайты партнеры отдает крохи ну и так далее. Органику убивает - уже 5 рекламных блоков. И выдачу толкает свои сервисы даже не в тему запроса. То есть он считает, что все должны за трафик ему платить. Возможно. Но много сайтов и сервисов закроется. Хотя и гугл тоже делает это же самое.
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