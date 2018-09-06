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Бюджет может недополучить 1,5 трлн рублей из-за падения добычи нефти в Западной Сибири

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Западная Сибирь – ключевой добывающий регион России, на него приходится 56% российской добычи нефти и 61% поступлений НДПИ, пишут эксперты Vygon Consulting в обзоре «Добыча нефти в Западной Сибири: перезагрузка» («Ведомости» ознакомились с ним). За последние 10 лет добыча в регионе сократилась на 10%, если ничего не предпринимать, темпы падения ускорятся до 2–3% ежегодно, прогнозируют они. И к 2024 г. добыча снизится на 17% до 240 млн т, а бюджет потеряет при текущих ценах около 1,5 трлн руб., говорится в документе.

Причина падения добычи – ухудшение ресурсной базы региона: растет обводненность месторождений (в традиционных районах Западной Сибири – 89%). Это связано с геологическими особенностями и принятой еще со времен СССР системой поддержания пластового давления – путем закачивания воды, говорится в документе. Из-за роста обводненности снижается средний дебит скважин – за 10 лет на 36% до 27,5 т в сутки.

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