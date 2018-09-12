Почему крупнейшая трубная компания России потратит на выкуп акций лишь $30 млн

Этих денег ТМК хватит на покупку 3%, к тому же у нее очень высокий долг

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ТМК сообщила о намерении провести выкуп собственных акций TMKgroup

Вечером 11 сентября Трубная металлургическая компания (ТМК) сообщила о намерении провести выкуп собственных акций в 2018-2019 гг. На приобретение бумаг компания готова потратить до $30 млн. При этом размер приобретаемого пакета составит не более 29,27 млн акций (7,3 млн GDR), что соответствует 2,8% уставного капитала.

Приобретать бумаги намерена сама ТМК. Как она это организует – будет скупать на рынке или выставлять оферты, представитель компании не говорит. Как именно ТМК распорядится бумагами, тоже неизвестно.