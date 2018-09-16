Руководитель Росавиации и бывший топ-менеджер «Аэрофлота» могли нанести ущерб «Трансаэро»
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В конце августа стало известно об уголовном деле, которое расследует Московское межрегиональное управление на транспорте по фактам злоупотреблений в «Трансаэро» – возглавлявший компанию с ноября 2015 г. по сентябрь 2017 г. Александр Бурдин подозревается в невыплате зарплат сотрудникам свыше двух месяцев, растрате и злоупотреблении полномочиями.
Но в материалах дела (с ними ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил человек, участвующий в следственных действиях) есть и другой эпизод: «Неустановленные лица из числа руководителей «Трансаэро» злоупотребили своими полномочиями против интересов авиакомпании в целях извлечения выгоды для других лиц <...> необоснованно подписали дополнительное соглашение, лишив компанию права на получение не менее 610 млн руб. субсидий за перевозки».
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