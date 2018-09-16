Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4654 от 17.09.2018 под заголовком: Следователи ищут деньги «Трансаэро»

Руководитель Росавиации и бывший топ-менеджер «Аэрофлота» могли нанести ущерб «Трансаэро»

Следствие выясняет, как «Трансаэро» лишилась права на 610 млн рублей субсидий от государства
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В конце августа стало известно об уголовном деле, которое расследует Московское межрегиональное управление на транспорте по фактам злоупотреблений в «Трансаэро» – возглавлявший компанию с ноября 2015 г. по сентябрь 2017 г. Александр Бурдин подозревается в невыплате зарплат сотрудникам свыше двух месяцев, растрате и злоупотреблении полномочиями.

Но в материалах дела (с ними ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил человек, участвующий в следственных действиях) есть и другой эпизод: «Неустановленные лица из числа руководителей «Трансаэро» злоупотребили своими полномочиями против интересов авиакомпании в целях извлечения выгоды для других лиц <...> необоснованно подписали дополнительное соглашение, лишив компанию права на получение не менее 610 млн руб. субсидий за перевозки».

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