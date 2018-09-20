Минсельхоз будет продвигать российскую продукцию за рубежом через специальных представителей

К 2024 году экспорт должен вырасти более чем в 2 раза до $45 млрд

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Минсельхоз будет продвигать российскую продукцию за рубежом Евгений Разумный / Ведомости

Россия в 2020–2024 гг. через Фонд развития, созданный для исполнения майского указа президента, направит около 3,1 млрд руб. на создание сети представителей Минсельхоза (атташе по АПК) за рубежом, следует из материалов к проекту закона о бюджете. Представитель Минсельхоза информацию о планах подтвердил, не раскрыв подробностей.

Сеть атташе крайне необходима, поскольку стоит задача расширения экспортного потенциала, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В 2017 г. экспорт сельхозпродукции из России превысил $20 млрд, к 2024 г. должен достичь $50 млрд по задумке Минсельхоза.