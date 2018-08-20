Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4634 от 20.08.2018 под заголовком: Зерно готово к продаже

Минсельхоз думает, как сдержать рост цен на зерно

Нерекордный урожай тревожит чиновников
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Об инициативе Минсельхоза продать из государственного интервенционного фонда 1,5 млн т зерна с целью регулирования цен «Ведомостям» рассказали два участника зернового рынка. Вопрос о продаже из запасов фонда в 2018–2019 гг. дополнительно 1,5 млн т пшеницы и ячменя прорабатывается, подтвердил «Ведомостям» представитель Минсельхоза, это позволит сбалансировать расходы федерального бюджета на обслуживание фонда и оказать регулирующее воздействие на рынок.

Правда, предупредил он, продавать зерно из фонда министерство может начать, если цена на внутреннем рынке продолжит расти, а конкретные решения могут быть приняты после того, как станет понятно, каким будет валовой сбор нового урожая.

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