Производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты

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Спрос на колбасу падает, а если она еще и подорожает в рознице, спрос сократится еще сильней, предупреждают эксперты Евгений Разумный / Ведомости

О резком повышении закупочных цен на сырье сообщили «Ведомостям» несколько мясопереработчиков – «Останкино», «Дымов», «Продо». Летом спрос на свинину (основное сырье мясопереработки. – «Ведомости») традиционно повышенный – сезон шашлыков, цены всегда на пике, говорит гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. В 2018 г. рост оптовых цен более заметный, чем обычно, и неконтролируемый, уверяет исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

Свиная лопатка подорожала с января на 53% и стоит 267 руб. за 1 кг, удивляется топ-менеджер крупного мясокомбината, в 2017 г. цена за тот же период выросла всего на 17%. Другой переработчик указывает на ускорившийся рост стоимости свиных полутуш (23% к январю 2018 г.) и свиного окорока без кости (30%).