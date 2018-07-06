Известный стейками «Мираторг» начал выпускать колбасу

Рынок колбасных изделий сложный и очень конкурентный, с высокой ценой входа, считает представитель агрохолдинга Евгений Разумный / Ведомости

Агрохолдинг «Мираторг» начал производство колбасы на заводе в Санкт-Петербурге, рассказал его представитель Дмитрий Сергеев. Всего «Мираторг» выпускает восемь видов колбас - вареных, варено-копченых, полукопченых и сосисок (докторская, сервелат, краковская и др.).

Агрохолдинг «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников - крупнейший в России производитель свинины с долей 10,9% рынка в 2017 г. (производство составило 415 000 т). Холдинг также занимается производством говядины (82 000 т), мяса птицы (114 000 т), а также выпускает полуфабрикаты (45 000 т). Для производства колбас компания использует охлажденное сырье собственного производства, говорит Сергеев.

До недавнего времени «Мираторг» ассоциировался у потребителей с премиальной продукцией, такой как, например, стейки, а вовсе не с недорогой докторской колбасой или пельменями, рассуждает директор брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев. «С точки зрения классического маркетинга все же лучше выпускать продукцию в разных ценовых категориях и товарных группах под разным брендом», - считает он. Это, по его словам, позволяет потребителю лучше ориентироваться в широком ассортименте и избегать возможных репутационных рисков для «головного» бренда.

Рынок колбасных изделий сложный и очень конкурентный, с высокой ценой входа, считает представитель агрохолдинга. Поэтому «Мираторг» долго готовился и вышел в новый сегмент, когда убедился, что может «дать потребителю продукт, который соответствует качеству бренда «Мираторг», рассуждает Сергеев. Сейчас агрохолдинг строит крупнейшую в стране мясохладобойню в Курской области, там предусмотрено и производство варено-копченых изделий, это еще одна причина, по которой «Мираторг» решил начать делать колбасы, знает человек, близкий к компании.

Спрос на колбасы в России падает, свидетельствуют данные GfK. Продажи колбасных изделий сократились на 3% с июля 2017 г. по март 2018 г. Это связано с более рациональным поведением потребителей, объясняет GfK. Кроме того, влияют тренд на здоровый образ жизни, а также развитие общественного питания и сервисов доставки еды. В целом, по данным GfK, 26% мяса в России продается в виде сосисок, колбас и деликатесов.

Впрочем, одному из лидеров по производству колбас, группе «Черкизово», удалось нарастить продажи продукции мясопереработки на 9% в прошлом году - до 236 638 т, в том числе за счет увеличения доли продаж в федеральных розничных сетях и роста доли брендированных колбас и полуфабрикатов из свинины, отмечала компания в годовом отчете.

Пока «Мираторг» продает свои колбасы в интернет-магазине и собственных супермаркетах «Мираторг», которые работают в Москве, Московской, Калининградской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Компания ведет переговоры о поставках с другими ритейлерами - от небольших торговых точек до крупных федеральных сетей, заверил Сергеев.