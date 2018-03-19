Россельхознадзор усилил контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo
Россельхознадзор усилил контроль за качеством продукции животного происхождения после выявления некоторых несоответствий. Речь идет о продукции, выпускаемой российскими предприятиями, включенными в реестр Таможенного союза. Об этом говорится в сообщении службы.
В частности, под усиление контроля попала продукция «Тимашевского молочного комбината» (подконтрольного PepsiCo), «Куриного царства» (принадлежит группе «Черкизово»), ЗАО «СК Короча» (принадлежит «Мираторгу»).
Также усилен контроль за продукцией таких предприятий, как ООО «Бурятмяспром», АО «Сибирская аграрная группа мясопереработка» (Томская область), ЗАО «Байсад» (Ставропольский край), ЗАО «Уралбройлер» (Челябинская область), ООО «Красноярская продовольственная компания», ООО «Птицефабрика в Белоусово» (Калужская область), ООО «Мясокомбинат "Павловская слобода"» (Московская область), ООО «Нальчикский молочный комбинат» (Кабардино-Балкария), мясоперерабатывающий завод «Компур» (Омская область), ООО «Равис - птицефабрика Сосновская» (Челябинская область), «Курский мясоперерабатывающий завод», ЗАО «Мясная галерея» (Владимирская область), ООО «Заснеженная Русь» (Нижегородская область).
В продукции этих предприятий ранее были обнаружены остатки антибиотиков, опасных микроорганизмов, а также было выявлено несоответствие состава продукции заявленному.