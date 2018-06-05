Аналитики ЦБ подсчитали расходы населения на поддержку аграриев

Государство начало постоянно поддерживать российских производителей сельскохозяйственных товаров с 2006 г. Евгений Разумный / Ведомости

Расходы потребителей на поддержку российских производителей сельхозпродукции выросли с 278,2 млрд руб. в 2014 г. до 603,7 млрд в 2016 г. в текущих ценах, посчитали аналитики департамента исследования и прогнозирования ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (позиция может не совпадать с официальной позицией ЦБ). Если раньше каждый россиянин переплачивал за потребление более дорогой отечественной продукции около 1935 руб. ежегодно, то к 2016 г. сумма выросла до 4120 руб. с человека. Представители ЦБ и Минсельхоза не ответили на запросы «Ведомостей».

Государство начало постоянно поддерживать российских производителей сельскохозяйственных товаров с 2006 г., сейчас – по программе развития АПК на 2013–2020 гг.

В 2017 г. господдержка АПК превысила 240 млрд руб., говорил представитель Минсельхоза. На 2018 г. предусмотрено 242 млрд руб., но Минсельхоз ждет увеличения финансирования до 254 млрд руб. к середине июня. На 2019–2020 гг. в бюджете заложена помощь по 242,4 млрд руб.

Как считали Оценивая конкурентоспособность российского сельского хозяйства, аналитики ЦБ пользовались методологией ОЭСР. Они сравнили внутренние и мировые цены и рассчитали номинальный коэффициент защиты производителей. До 2017 г. практически по всем видам продуктов он был выше 1, т. е. в условиях открытого внутреннего рынка цены на российские товары были выше мировых цен. Это означает, что, замещая импорт, потребитель тратил больше денег на более дорогие отечественные аналоги. Расходы потребителей аналитики ЦБ рассчитали, оценив годовую стоимость всех трансфертов потребителей производителям в результате госполитики, которая приводит к разрыву между внутренними и мировыми ценами.

Также Россия поддерживает аграриев через непрямые меры, например квотирует ввоз мяса, с 2004 г. действует запретительная пошлина на белый сахар и заградительная – на сахар-сырец. А в 2014 г. в ответ на санкции Россия запретила ввоз продуктов питания из ряда западных стран, в том числе ЕС, США, Канады, Норвегии. Под запрет попали молоко и молочные продукты, рыба и морепродукты, мясо, овощи, фрукты. Тогда спустя несколько недель после введения ограничений на полках магазинов подорожали не только рыба, сыры, колбасы, но и не попавшие под санкции растительные масла и даже алкоголь.

Другие исследования показывают похожие потери российского потребителя, подтверждает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Из-за продовольственного эмбарго по 13 товарным группам в 2013–2016 гг. россияне потеряли больше 280 млрд руб., или по 2000 руб. с человека в год, а экономика – 31 млрд руб., оценивала профессор РЭШ Наталья Волчкова. «ВТБ капитал» в конце 2016 г. оценивал влияние ограничений на уровень продовольственных цен в 4,1%. Человек в среднем тратил тогда на потребление 70 000 руб. и рост расходов составил около 2800 руб., рассчитывали они.

Оценка департамента исследований ЦБ базируется на сравнении с некой мировой ценой для каждого из видов продовольствия, обращает внимание главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. При этом предполагается, что эта мировая цена не искажена мерами поддержки сельскохозяйственной отрасли в других странах, что, скорее всего, не так – многие страны субсидируют фермеров, продолжает он. В таком случае оценка поддержки российского сельского хозяйства будет завышена, предупреждает Исаков. К методологии ОЭСР есть вопросы, согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в частности, по внутренним ценам – для своих расчетов ОЭСР использует исключительно данные официальной статистики, а они не всегда релевантны.

В 2016 г. внутренние цены на многие сельскохозяйственные товары действительно превышали мировые, говорит Рылько, но с тех пор ситуация существенно поменялась. Например, последние два года в России перепроизводство сахара, и в пике сезона внутренние цены ниже мировых, приводит он пример. Россия за последние годы достигла самообеспечения по птице и практически приблизилась к такому же результату по свинине, и розничные цены от мировых уже практически не отличаются, а по мясу птицы даже ниже среднемировых, добавляет руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Из-за роста собственного производства квоты на импорт мяса уже не актуальны, отмечает он.

По-прежнему не могут конкурировать с импортом по цене тепличные овощи, сахар, молокопродукты и говядина, указывают аналитики ЦБ.

В целом по динамике цен и положению на рынке видно, что постепенно ситуация улучшается, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: появляется достаточно производителей и продуктов, но, насколько они конкурентоспособны и смогут ли конкурировать по ценам и качеству с иностранными продуктами в случае отмены эмбарго, не ясно. Для устойчивых конкурентных преимуществ нужна смена приоритетов в аграрном секторе – от ориентации на самообеспеченность по всем продуктам к технологической модернизации и повышению эффективности производства, советуют эксперты ЦБ.