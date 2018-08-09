Тема дня: Санкции за отравление Скрипалей
Российский рынок испугался американских санкций
15 материалов по теме
Российский рынок испугался американских санкций 12:24Инвесторы второй день распродают российские активы
Кремль отреагировал на идею сенаторов США признать Россию спонсором терроризма 13:49
США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей» 22:16
Михельсон допустил возможность ослабления роли доллара из-за санкций США 15:18
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года 10:19
Все материалы по теме
Бизнес / Агропром

ВТБ стал владельцем 22,25% одного из крупнейших зерновых терминалов России

Эта доля из пакета Зиявудина Магомедова была заложена банку
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В августе 2018 г. группа ВТБ приобрела 22,25% ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), говорится в отчетности банка. ВТБ получил этот актив в собственность в ходе урегулирования задолженности, пояснил представитель банка

НКХП - один из крупнейших в России зерновых терминалов. Контрольный пакет в 50,99% с марта 2009 г. принадлежит подконтрольной государству Объединенной зерновой компании (ОЗК).

Летом 2011 г. около 29% акций НКХП приобрели две кипрские компании - «Белкарра сервисес лимитед» и «Ивианто сервисес лимитед» - примерно за $45 млн, а год спустя группа «Сумма» Зиявудина Магомедова купила 50% минус 1 акция ОЗК в ходе приватизации.

«Белкарра сервисес лимитед» и «Ивианто сервисес лимитед» действовали в интересах «Суммы», рассказывали несколько собеседников «Ведомостей» на рынке и подтверждали знакомые Магомедова. Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств и с марта 2018 г. находятся под арестом.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике