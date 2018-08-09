ВТБ стал владельцем 22,25% одного из крупнейших зерновых терминалов России

Эта доля из пакета Зиявудина Магомедова была заложена банку

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













НКХП - один из крупнейших в России зерновых терминалов AVG

В августе 2018 г. группа ВТБ приобрела 22,25% ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), говорится в отчетности банка. ВТБ получил этот актив в собственность в ходе урегулирования задолженности, пояснил представитель банка

НКХП - один из крупнейших в России зерновых терминалов. Контрольный пакет в 50,99% с марта 2009 г. принадлежит подконтрольной государству Объединенной зерновой компании (ОЗК).

Летом 2011 г. около 29% акций НКХП приобрели две кипрские компании - «Белкарра сервисес лимитед» и «Ивианто сервисес лимитед» - примерно за $45 млн, а год спустя группа «Сумма» Зиявудина Магомедова купила 50% минус 1 акция ОЗК в ходе приватизации.

«Белкарра сервисес лимитед» и «Ивианто сервисес лимитед» действовали в интересах «Суммы», рассказывали несколько собеседников «Ведомостей» на рынке и подтверждали знакомые Магомедова. Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств и с марта 2018 г. находятся под арестом.