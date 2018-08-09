ВТБ стал владельцем 22,25% одного из крупнейших зерновых терминалов России
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В августе 2018 г. группа ВТБ приобрела 22,25% ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), говорится в отчетности банка. ВТБ получил этот актив в собственность в ходе урегулирования задолженности, пояснил представитель банка
НКХП - один из крупнейших в России зерновых терминалов. Контрольный пакет в 50,99% с марта 2009 г. принадлежит подконтрольной государству Объединенной зерновой компании (ОЗК).
Летом 2011 г. около 29% акций НКХП приобрели две кипрские компании - «Белкарра сервисес лимитед» и «Ивианто сервисес лимитед» - примерно за $45 млн, а год спустя группа «Сумма» Зиявудина Магомедова купила 50% минус 1 акция ОЗК в ходе приватизации.
«Белкарра сервисес лимитед» и «Ивианто сервисес лимитед» действовали в интересах «Суммы», рассказывали несколько собеседников «Ведомостей» на рынке и подтверждали знакомые Магомедова. Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед обвиняются в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств и с марта 2018 г. находятся под арестом.
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