Как братья Магомедовы складывали «Сумму»
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Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед, совладельцы группы «Сумма», обвиняются в хищении в особо крупном размере (ущерб следствие оценивает в 2,5 млрд руб.) и организации преступного сообщества. Они арестованы до 30 мая, содержатся в следственном изоляторе «Лефортово».
Магомедовы строили свой бизнес по классическому сценарию постсоветской России: начали с продажи электротехники и компьютеров. Постепенно бизнес набирал обороты: банк, нефтетрейдинговый, портовый бизнес, сельское хозяйство. Со временем основные активы перешли под управление группы «Сумма». «Сумма» – закрытая структура, она не раскрывает не только свои финансовые показатели, но даже доли акционеров. В 2012 г. Зиявудин Магомедов в интервью «Ведомостям» назвал лишь выручку – около $10 млрд.
«Все основные бизнес-решения я принимаю сам, но, конечно, советуюсь [c братом Магомедом]», – рассказывал он. Человек, знакомый с братьями, утверждает, что генератором бизнес-идей был в первую очередь Магомед, а Зиявудин их воплощал. В 2002 г. Магомед Магомедов стал сенатором от Смоленской области (он оставался им до 2009 г.), и бизнесом фактически начал управлять его младший брат.
Общежитие, компьютеры и банк
Магомед и Зиявудин родились в Дагестане в небогатой семье: мама – преподаватель, папа – хирург. Кроме них в семье было еще двое детей.
Оба окончили экономический факультет МГУ. Во время учебы соседом Зиявудина по общежитию был Рубен Варданян (будущий основатель «Тройки диалог»), вместе с ним учился нынешний вице-премьер Аркадий Дворкович. Зиявудин Магомедов не скрывал, что общается и даже дружит с Дворковичем («Мы с ним знакомы со студенческих времен и дружим до сих пор»), что всегда давало экспертам основания связывать рост бизнеса Магомедовых с карьерным ростом чиновника. В 2008–2012 гг. Дворкович был помощником президента Дмитрия Медведева, а с 2012 г. курирует, в частности, топливно-энергетический комплекс, промышленность, сельское хозяйство, транспорт в качестве заместителя премьера Медведева. Как раз в этих отраслях и сосредоточены основные активы группы «Сумма». Сам Магомедов на вопрос, помогает ли ему знакомство с Дворковичем, в 2012 г. ответил: «В бизнесе я сам себе помогаю».
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