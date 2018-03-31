Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

Анастасия Корня / Ведомости

В отношении Зиявудина Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения

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