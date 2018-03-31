Тема дня: Арест миллиардера Магомедова
Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова
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Политика / Безопасность и право

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

Бизнесмен подозревается в хищении из бюджета 2,5 млрд рублей
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