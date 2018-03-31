Арест миллиардера Зиявудина Магомедова
Бизнесмен подозревается в хищении из бюджета 2,5 млрд рублей
В отношении Зиявудина Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения
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По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор Магомед Магомедов. Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210)
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31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,25 млрд)
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Такая же мера пресечения избрана для другого фигуранта дела – генерального директора ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова
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Всего в деле семь эпизодов хищений, совершенных компаниями, входящими в группу «Сумма»
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