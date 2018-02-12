Дело варяга Васильева

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Врио главы Дагестана Владимир Васильев становится героем этой рубрики уже второй раз. Впервые это произошло осенью 2017 г., сразу после его назначения на этот пост, которое явно выбивалось из череды других кадровых решений Кремля. 68-летний лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме не вписывался ни в курс на омоложение региональной власти, ни в концепцию замены профессиональных политиков аполитичными технократами. Зато первое в постсоветской истории назначение главой северокавказской республики стопроцентного варяга уже давало повод говорить о наметившемся повороте в кавказской политике Кремля. Ну а профессиональный бэкграунд генерала МВД Васильева, возглавлявшего в конце 1990-х гг. Главное управление по борьбе с организованной преступностью, а затем курировавшего в Совбезе контртеррористическую операцию на Кавказе, позволял предположить, что в республике, имеющей репутацию одного из самых коррумпированных регионов России, прошлый опыт Васильева рано или поздно окажется востребован.

Так оно и произошло: Дагестан стал объектом беспрецедентной зачистки. Уже арестованы премьер, два его заместителя, бывший министр образования и мэр Махачкалы. Практически во всех госорганах прошли прокурорские проверки, ситуацию проинспектировали лично председатель СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. А новым премьером стал еще один абсолютный варяг – министр экономики Татарстана Артем Здунов.

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