Первый прокуратор Дагестана
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
После эффектной недельной паузы исполняющим обязанности главы Дагестана назначен Владимир Васильев. Впервые с 1948 г. республику возглавил чиновник не из аварцев или даргинцев, не имеющий общих интересов, земляческих или родственных связей с политическими, этническими, религиозными группами.
То ли Кремль устал играть в самоуправление южных провинций, то ли к такому решению подтолкнула затянувшаяся управленческая агония Рамазана Абдулатипова в качестве руководителя республики. Слишком заметны были и ошеломляющая даже для Дагестана коррупция новоиспеченного тляратинского клана - земляков Рамазана Гаджимурадовича, - и обострение земельных конфликтов, и очевидная неспособность республиканской администрации контролировать выборы в 2018 г. На последних выборах – в Народное собрание республики в сентябре 2016 г. - пришлось не допускать до участия в связи с неуправляемым ростом популярности «Народ против коррупции», партию, связанную с Духовным управлением мусульман Дагестана и объединившую многих оппозиционеров. А по итогам власть получила множество обвинений в массовой фальсификации - реальные результаты были бы катастрофой и для Абдулатипова, и для «Единой России».
Если требуется только сбить накал страстей до проведения президентских выборов, то время выбрано точно - изумления и характерного для дагестанцев оптимизма ожидания перемен к лучшему на ближайший год хватит.
Во-первых, отставку Абдулатипова празднует, по ощущениям, больше людей, чем праздновало 4 года назад арест мэра Махачкалы Саида Амирова, приговоренного в августе 2015 г. к пожизненному лишению свободы.
Во-вторых, демонтаж политических конструкций предшественника Васильевым не будет нести печати личной мести, а равноудаленность нового главы позволит избежать новой войны политических групп за власть: власть Москва оставила за собой.
В-третьих, есть надежда, что новый глава попытается инкорпорировать республику в российское институциональное пространство. Хоть оно и стремительно разрушается в последние годы – все-таки правовое поле, например, в Санкт-Петербурге значительно более правовое, чем в Дагестане.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}