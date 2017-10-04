Первый прокуратор Дагестана

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Владимир Васильев – первый руководитель Дагестана из другого региона в постсоветской истории Е. Разумный / Ведомости

После эффектной недельной паузы исполняющим обязанности главы Дагестана назначен Владимир Васильев. Впервые с 1948 г. республику возглавил чиновник не из аварцев или даргинцев, не имеющий общих интересов, земляческих или родственных связей с политическими, этническими, религиозными группами.

То ли Кремль устал играть в самоуправление южных провинций, то ли к такому решению подтолкнула затянувшаяся управленческая агония Рамазана Абдулатипова в качестве руководителя республики. Слишком заметны были и ошеломляющая даже для Дагестана коррупция новоиспеченного тляратинского клана - земляков Рамазана Гаджимурадовича, - и обострение земельных конфликтов, и очевидная неспособность республиканской администрации контролировать выборы в 2018 г. На последних выборах – в Народное собрание республики в сентябре 2016 г. - пришлось не допускать до участия в связи с неуправляемым ростом популярности «Народ против коррупции», партию, связанную с Духовным управлением мусульман Дагестана и объединившую многих оппозиционеров. А по итогам власть получила множество обвинений в массовой фальсификации - реальные результаты были бы катастрофой и для Абдулатипова, и для «Единой России».

Если требуется только сбить накал страстей до проведения президентских выборов, то время выбрано точно - изумления и характерного для дагестанцев оптимизма ожидания перемен к лучшему на ближайший год хватит.

Во-первых, отставку Абдулатипова празднует, по ощущениям, больше людей, чем праздновало 4 года назад арест мэра Махачкалы Саида Амирова, приговоренного в августе 2015 г. к пожизненному лишению свободы.

Во-вторых, демонтаж политических конструкций предшественника Васильевым не будет нести печати личной мести, а равноудаленность нового главы позволит избежать новой войны политических групп за власть: власть Москва оставила за собой.

В-третьих, есть надежда, что новый глава попытается инкорпорировать республику в российское институциональное пространство. Хоть оно и стремительно разрушается в последние годы – все-таки правовое поле, например, в Санкт-Петербурге значительно более правовое, чем в Дагестане.